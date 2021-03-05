Платную регистрацию на рейсы предложили для экономии на билетах. Но в плюсе будут только аэропорты и авиакомпании

В России может стать платной регистрация на рейсы в аэропортах. За онлайн-регистрацию платить не придется, но этого никто не заметит. Ведь цены на перелеты непременно вырастут.

Не так давно «Аэрофлот» рассказал о том, что собирается обеспечить доступ к интернету пассажирам коротких рейсов. 5 марта появилась новость, что компания предложила сделать регистрацию в аэропортах платной. Позже представитель «Аэрофлота» уточнил, что речь шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту.

Но кто знает, может быть, скоро такая инициатива действительно станет реальностью. Ведь считается, что она даст россиянам возможность сэкономить при выборе онлайн-регистрации. Тем более что прецеденты уже были: авиакомпания «Победа» уже вводила платную регистрацию в аэропортах при вылетах из-за рубежа.

Вот только эту идею не поддержали ни пассажиры, ни Мосгорсуд. Последний признал, что введение авиакомпанией платы за регистрацию на свои рейсы за рубежом противоречит закону. И «Победе» запретили взимать с пассажиров 25 евро.

Хорошо для лоукостеров

Практика брать деньги за офлайн-оформление — обычное дело для мировых лоукостеров, пояснил в беседе с «360» глава аналитической службы, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Лоукостер заинтересован в том, чтобы предложить своим клиентам-пассажирам наиболее привлекательный тариф. Ведь их бизнес строится на том, что экономия достигается на масштабе — чем ниже минимальный тариф, тем больше у авиакомпании клиентов», — рассказал эксперт.

Для полносервисных авиакомпаний, в частности «Аэрофлота», такая инициатива в гораздо меньшей степени актуальна. Компания включает в стоимость билета достаточно большой набор услуг, которых у лоукостеров в перечне бесплатных нет.

«Но авиакомпаниям, которые используют так называемую гибридную бизнес-модель — дешевая базовая услуга перевоза из точки А в точку Б, а вот любой каприз за дополнительную плату, — переход на платную регистрацию в аэропорте может быть привлекательным», — отметил Олег Пантелеев.

Но больше всего, по мнению аналитика, от платной регистрации выиграют операторы аэропортов. Они, конечно, включают в стоимость обслуживания и предоставление услуги по регистрации на стойке. Но в целом будет намного выгоднее сократить количество сотрудников, которые осуществляют регистрацию, не перегружать помещение аэровокзала стойками, избегать очередей.

«То есть в целом общий системный эффект того, что авиакомпании будут рублем стимулировать пассажиров проходить регистрацию онлайн, для всей отрасли будет высокий. Но при этом очень важно обеспечить „бесшовное прохождение“ всех процедур, если пассажир все-таки выбирает электронный формат регистрации», — уточнил Олег Пантелеев.

Трудности перехода

В то же время не все аэропорты готовы к электронным билетам. Эксперт привел в пример аэропорт, где на предполетном досмотре требуют предъявить маршрут-квитанцию, в которой указаны паспортные данные. Один лишь посадочный талон, где нет таких сведений, оператора не удовлетворяет.

«Возникают вопросы и у сотрудников организаций, которым нужно отчитываться о командировке, предъявив бумажный пассажирский талон, да еще и обязательно с отметкой о прохождении предполетного досмотра. Все эти ограничения, которые препятствуют повсеместному распространению онлайн-регистрации, необходимо снимать», — сказал Олег Пантелеев.

Денежный вопрос

Были оценки, согласно которым возможная экономия будет составлять порядка 150-200 рублей при полете в одном направлении. Другое дело, что сами по себе 150 или даже 200 рублей не та сумма, которую заметит пассажир на фоне неизбежного роста стоимости авиабилетов.

«Это примерно то же самое, как если в магазинах будет возможность снизить средний чек на пять рублей, не предлагая бесплатные пакеты, но при этом продукты подорожают на 10 рублей. Потребитель просто не заметит экономии», — отметил аналитик.

А цены на билеты непременно поднимутся. В 2020-м тарифы на внутрироссийских направлениях относительно докризисного 2019 года довольно существенно сократились. При этом авиакомпании понесли весьма существенные убытки. Естественно, авиаотрасли нужно будет возвращать потерянное, восстанавливать свое финансовое положение.

«В 2021 году поставщики услуг уже, вероятно, не будут предоставлять скидки и идти навстречу авиакомпаниям, государственная поддержки тоже в прежних масштабах оказываться не будет. Поэтому рост цен более чем вероятен», — заключил эксперт.