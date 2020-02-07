Вдобавок к алиментам придется платить за жилье ребенка. Но кто захочет поживиться, будет в пролете

Родителям после развода придется не только платить алименты, но и выделить деньги на покупку, аренду или ремонт жилья для ребенка. Какими будут расходы, в каждом случае решит суд. Юристы считают, что это облегчит защиту матерей с детьми. Будут ли новой мерой злоупотреблять?

Владимир Путин подписал поправки в статью 86 Семейного кодекса, по которым разведенные родители должны обеспечить ребенка жильем. Этот пункт вошел в перечень дополнительных расходов, к оплате которых суд может привлечь отца и мать.

По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, будет ли жилье съемным, или его придется покупать, в каждом случае решит суд. Хотя родители могут договориться полюбовно.

«Когда возникает угроза, что дети могут остаться один на один с такими проблемами, возникает ответственность обоих родителей. Это самое главное. Если у ребенка есть жилье, но жить там невозможно по житейским или другим условиям, родители должны нести ответственность. Где-то на приобретение жилья. Где-то на ремонт», — пояснил сенатор «360».

В защиту матерей

Юрист Денис Хмелевской пояснил «360», что в ситуации, когда один из родителей живет на неофициальный доход, получить как алименты, так и компенсацию дополнительных расходов было сложно. Особенно трудно приходилось тем родителям с детьми, у кого не было добрачного жилья, либо оно было в другом городе.

Адвокатам приходилось долго и тщательно собирать доказательства, что человек не нуждается. Такая юридическая помощь стоит недешево, не все могут ее себе позволить.

Главное, это облегчит судебную защиту матерей, обеспечит доступность качественной и эффективной юридической помощи. Нужно будет доказать наличие обстоятельства-основания дополнительных платежей. Не нужно привязываться к прежнему уровню обеспеченности — какие школы, кружки и курсы посещал ребенок, собирать все чеки. Достаточно показать юридический факт, что квартиры нет. Раньше жил там, а сейчас надо снимать Денис Хмелевской юрист.

Выплату, как отмечается в пункте 1 статьи 86 будут назначать не всегда, а только «при наличии исключительных обстоятельств». То есть потребность в жилье должна быть сильной.

Без перегибов

Размер выплат суд будет определять в зависимости от конкретной ситуации. В интересах ребенка, в первую очередь, но и без злоупотреблений со стороны живущего с ним родителя. Не обязательно это будет 50 на 50. Если мать снимет квартиру за 100 тысяч рублей, а у отца таких денег не будет, суд это учтет и назначит посильную выплату.

«Суд будет рассматривать необходимость и достаточность выплат. Если налицо будет объективное злоупотребление, он примет решение в этой части. Размер дополнительных выплат будет назначаться исходя из всех, заслуживающих внимания, обстоятельств», — пояснил Хмелевской.

К таким обстоятельствам относятся: доходы и имущество родителя, другие дети или иждивенцы, нетрудоспособность или ее восстановление. По мнению юриста, злоупотребления или попытки манипулирования в надежде выбить побольше денег из экс-супруга могут быть. Но гораздо большее количество женщин просто получит возможность обеспечить ребенку достойный уровень проживания.

«Все эти злоупотребления судебная оценка локализует. И все факторы злоупотребления правом будут очевидны. И важно, что есть целевой характер расходов. Не то что, деньги — маме. Отцу могут присудить оплачивать услуги по договору. Вот он и будет оплачивать», — заключил Хмелевской.