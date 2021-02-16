Заставить авиакомпанию заплатить за моральный вред реально. Это доказал россиянин с кошмарами

Пассажир Ан-24 отсудил у авиакомпании 300 тысяч рублей в качестве морального ущерба. С лета 2019-го, когда лайнер попал в аварию, мужчине снятся кошмары. Получить компенсацию, по мнению юристов, не слишком сложно, но обычно для этого нужны и сопутствующие физические травмы.

В июне 2019 года самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший по маршруту Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Пилоты сообщали о том, что один из двигателей отказал — лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в здание и загорелся. В результате погибли два члена экипажа: пилот Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Все 43 пассажира остались в живых, но некоторые получили травмы.

Пережить стресс

Примерно через полгода одному из пассажиров этого рейса суд назначил компенсацию: авиакомпания «Ангара» должна выплатить 300 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба. Дело в том, что с момента аварии мужчине не перестают сниться кошмары, но только за них платить, по мнению юристов, никто бы не стал. По меньшей мере для назначения компенсации нужно доказать наличие моральных страданий или психологических травм, вызванных аварией.

Однако клинический психолог, кандидат наук Марина Солдатенкова уверена, что подобный стресс мог выдержать далеко не каждый организм, а восстановление занимает не один год. Оставшиеся спустя несколько месяцев кошмары, по ее мнению, — совершенно естественная реакция организма.

При тяжелых стрессах человеку очень тяжело [переживать стресс и адаптироваться] без профессиональной помощи. Это может быть и год, и два. В определенный момент человек может не выйти из стресса, а «застрять» в таком подвешенном пост-стрессовом состоянии на всю оставшуюся жизнь Марина Солдатенкова клинический психолог.

Прежде всего, по мнению Солдатенковой, жертвам аварийных ситуаций нужно обращаться к специалистам, потому что они знают, как помочь человеку выйти из состояния стресса.

Первыми на помощь пострадавшим в авариях такого рода приходят психологи МЧС. По словам Солдатенковой, их главная задача — вывести человека из состояния стресса, заставить его эмоционально отреагировать на случившееся.

«Специалист в таких стрессах должен помочь человеку не загонять ситуацию страха и стресса внутрь себя, а наоборот выводить. Чем больше человек говорит об этом, прорисовывает, рассказывает, тем быстрее ситуация стресса из него выходит», — сказала она.

Чем лучше сработают специалисты МЧС, тем легче потом будет избавиться от психологической травмы. Специалист отметила, что можно пытаться найти выход эмоциям в общении с близкими, их поддержке, в новых видах деятельности и творчестве, где человек сможет отразить свои переживания. Но психолог с большей вероятностью сможет помочь.

Кошмары за 300

Помимо морального вреда, пассажир Ан-24 разбил лицо и зубы, а также получил разрыв мениска в ходе жесткой посадки, из-за которого до сих пор он не может полностью восстановить трудоспособность. Раньше он был водителем, на его содержании остались двое детей.

Изначально мужчина запрашивал компенсацию в миллион: после аварии ему пришлось проходить лечение и пережить оперативное вмешательство. Но суд присудил ему только 300 тысяч — это решение авиакомпания еще может оспорить. Авиаюрист Алексей Елтунов отметил, что такое снижение запрашиваемой суммы компенсации — обычное дело. По его словам, чаще всего пострадавшие стараются заявить максимальную компенсацию. При этом финальную цифру назначает суд — по своему усмотрению.

За моральный вред, причиненный в результате каких-то незаконных действий авиакомпании, обычно в размере 10-15 тысяч. 300 тысяч — это нормальная сумма, если она в совокупности с реальным физическим ущербом, причинением вреда здоровью Алексей Елтунов.

Юрист Андрей Лухин добавил, что очень часто люди не хотят защищать свои права, потому что думают, что судиться с авиакомпаниями бесполезно. Но в реальности дела обстоят иначе: если права пассажира нарушены, он может не доказывать дополнительно факт перенесенных страданий, потому что такие случаи подпадают под действие закона о защите прав потребителей. Тогда компенсацию должны выплатить в обязательном порядке.

«Другой вопрос, что, учитывая особенности правоприменительной практики, моральный вред у нас обычно взыскивают в достаточно скромных размерах: от трех до десяти тысяч рублей. Если пассажир получил какие-то травмы по вине авиакомпании, то сумма морального вреда может быть увеличена», — заключил Лухин.

При этом юрист отметил, что в его практике был случай, когда конкретно за кошмары после аварийного случая авиаперевозчика обязали выплатить дополнительные 80 тысяч рублей сверх той компенсации, которую компания предложила пассажирам добровольно.