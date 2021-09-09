Мужчин чаще женщин выбирают «Учителем года». Теперь предложили платить им больше

Пермский министр образования Раиса Кассина предложила платить больше учителям-мужчинам — якобы они воспитывают детей одним своим присутствием. Согласиться с мнением чиновницы сложно. Проблема низких зарплат в школах стоит остро для обоих полов. И хотя педагогов-мужчин действительно меньше, чем женщин, главное — не пол, а профессионализм и любовь к детям.

Мужчины лучше?

Министр образования Пермского края Раиса Кассина уверена, что учителям-мужчинам надо платить больше, чем женщинам. Она заявила, что именно так и делала бы. Причина проста: по ее мнению, мужчины «воспитывают детей уже просто тем, что ходят по коридору».

Некоторые свято верят в то, что «сильному полу» и правда лучше дается преподавание. Это даже подтверждали результатами конкурсов «Учитель года»: с 2008 года среди 13 победителей всего три женщины. Причем два года они делили первенство с мужчиной — и только в 2014 году преподавательница биологии из Татарстана стала единоличной обладательницей почетного титула.

А в 2016 году, как отмечало издание «Мел», в финал не вышла ни одна из учительниц — все пять финалистов были мужчинами, хотя всего в конкурсе женщин участвовало в несколько раз больше. В целом в российских школах более 85% преподавательского состава — женщины, но звания «Учителя года», как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев удостаиваются именно мужчины. Так неужели они действительно лучше справляются со своими обязанностями?

Этим вопросом «Российская газета» задавалась еще в далеком 2007 году. Но все оказалось не так просто. Тогда главный редактор «Учительской газеты» Евгений Положевец объяснил, что, по его мнению, чаще в престижном конкурсе побеждают именно мужчины преимущественно из-за того, что их в школах катастрофически мало, так что меньшинство хотят поддержать.

«Специалисты считают, что при равных шансах победить на этом конкурсе мужчина всегда обойдет женщину. Не потому что он лучше, а потому что в школе мало мужчин. И поддержат именно его, чтобы показать: работа педагога престижна и в школе можно состояться», — объяснял он.

Важный учитель

Психолог, доктор наук и профессор Андрей Зберовский заявил «360», что тоже не может согласиться с тем, что мужчины лучше или хуже женщин выполняют свои обязанности на посту учителя — как специалисты они друг другу не уступают. Однако присутствие мужчин в школе важно даже с психологической точки зрения.

Сам факт присутствия мужчин в школах имеет большое социально-педагогическое значение, потому что в современной России подавляющее число детей растет в ситуации разведенной семьи Андрей Зберовский.

«По статистике, 70% пар в нашей стране разводятся и дети остаются с мамами. Мальчики и девочки пап практически не видят, а вся педагогическая сфера преимущественно состоит из женщин», — объяснил он.

Мужчины-учителя, по мнению психолога, берут на себя не только педагогическую функцию, но и функцию отца для многих учеников.

«Они формируют у мальчиков представление о правильном мужском поведении, у девочек — уважительное отношение к мужчинам. Мужчины в школе обязательно должны быть», — добавил Зберовский.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев подчеркнул в разговоре с «360», что в школах мужчины и женщины должны преподавать в равной степени. И прежде всего здесь важны не вопросы половой принадлежности, а вопрос профессионализма.

Привлечь мужчину в школу

По мнению экспертов, главное, что отталкивает мужчин от выбора профессии школьного учителя — низкая оплата труда. Максим Зайцев добавил, что из-за этого профессия среди мужчин считается не слишком престижной.

«Уровень зарплат в школах на сегодняшний день не позволяет содержать семью. Речь должна идти не столько об увеличении зарплат учителям-мужчинам, сколько учителям в принципе — тогда мужчины сами пойдут в школы, если финансовый вопрос не будет заставлять их думать о том, где взять деньги», — уверен он

Наши учителя должны перестать ассоциироваться с беднотой, тогда мужчины в школу придут сами Андрей Зберовский.

Кроме того, по мнению депутата, государству стоило бы поддерживать педагогов не только достойными зарплатами. Например, учителям в сельских местностях нужно выдавать жилье, а в городах хотя бы давать субсидии на его покупку. Важно поддерживать и приобретение хотя бы недорогих транспортных средств, чтобы поднять уровень жизни преподавателей.

«Когда будет подниматься и престиж профессии, и ее финансовое обеспечение, и мужчины с удовольствием пойдут работать в школы», — заключил он.