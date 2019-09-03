Платил женщинам за молчание? Сможет ли Конгресс похоронить рейтинг Трампа после провала «российского дела»

Демократы из палаты представителей хотят заслушать показания свидетелей того, как выплачивали крупные суммы порноактрисе Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал. С такой инициативой выступили конгрессмены из Комитета палаты представителей США по вопросам судопроизводства.

Ранее это дело обсуждали в отношении личного юриста Трампа Майкла Коэна. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы за нецелевое расходование средств, предназначенных для предвыборной кампании Трампа, дачу ложных показаний и те самые выплаты женщинам. Юрист рассказал, что в 2016 году порноактриса Сторми Дэниелс получила 130 тысяч долларов, а модель Playboy Карен Макдугал — 150 тысяч. Им якобы заплатили в обмен на молчание о связях с Трампом.

Комитет уверен: имеется достаточно доказательств, чтобы признать Трампа соучастником этого эпизода.

Повлияет ли новое расследование на рейтинги Трампа, особенно если принять во внимание грядущие выборы президента? Политолог из США Эндрю Корыбко так не считает.

«Думаю, это не будет иметь столь заметного эффекта. Американцы уже привыкли и перестали реагировать на такие слухи про Трампа. Это не повлияет на чью-либо позицию и на отношение к Трампу», — заявил собеседник «360».

Вероятно, демократы таким образом пытаются найти новую карту, чтобы побить Трампа в преддверии выборов. Ранее противники президента возлагали большие надежды на его дискредитацию через дело о возможном вмешательстве России в выборы. Но после двух лет расследования спецпрокурор Мюллер заявил: связей между Москвой и предвыборным штабом Трампа найти не удалось. А значит, назвать американского лидера «агентом России» также не получится.

До выборов всего два года. Успеют ли демократы создать новую легенду для дискредитации президента? Корыбко уверен, что расследование о выплатах женщинам вряд ли сможет заменить дело о вмешательстве России.

«Не думаю, что все зайдет так далеко. Хотя демократы могут попробовать этот вариант как отчаянную попытку перетянуть какие-то голоса», — заявил политолог «360». Сам же Трамп вряд ли уделит сколько-нибудь серьезное внимание расследованию.

«Наверное, просто назовет это фейковой новостью и все», — предполагает Корыбко. Каким на самом деле будет дальнейшее развитие, покажет время. И данные свидетелей.