Пластиковые карты исчезнут в России? Чем грозит переход банков на «цифру»

В ближайшие два-три года крупные банки заменят половину пластиковых карт цифровыми. Так они сократят расходы на выпуск и выдачу карт. Клиентам тоже будет удобно. Им не придется ждать курьера, забирать «пластик» в офисе и активировать его в банкомате. Но есть и минусы: невозможность оплаты без смартфона, интернета или на старом терминале.

К концу 2023 года Сбербанк заменит половину, а ВТБ 40% пластиковых карт цифровыми, пишет РБК. Их, как и обычные, можно использовать на смартфонах с функцией бесконтактных платежей NFC, Apple Pay, Samsung Pay и других для оплаты проезда и покупок в магазинах и интернете. При желании клиенты смогут довыпустить к ним и обычные карты.

Сейчас в Сбербанке около 10% таких карт, доля их в ВТБ — порядка 5%. В других банках тоже задумались о выпуске или увеличении доли виртуальных карт. Такие планы есть у банков «Хоум Кредит» и «Санкт-Петербург», Райффайзенбанка, Росбанка.

Сокращение выпуска обычных карт, говорят представители кредитных организаций, снизит количество неперерабатываемого пластика, что весьма актуально с точки зрения корпоративной ответственности и заботы об экологии. Также это сократит издержки банков: стоимость выпуска «пластика» может доходить до 500 рублей, тогда как «цифра» обходится на 70% дешевле. Сотрудники не будут отвлекаться на выдачу карт. А для держателей основное удобство в том, что их можно оформить и получить удаленно, не теряя времени на поездку в офис.

Плюсы и минусы

Сейчас «пластик» — это просто своего рода удостоверение, что есть привязанный к ней счет. Наличие или отсутствие карты в большинстве случаев не влияет на возможность оплаты. Для нее необходим не пластмассовый прямоугольник, а данные с него — номер, фамилия и имя держателя, срок действия, CVV-код, сообщил «360» банковский эксперт Михаил Хромов.

Технология эта далеко не новая. Виртуальные карты давно используются в платежных системах Qiwi, «Яндекс.Деньги» и так далее. Просто сейчас и банковский сектор решил активно развивать это направление. Помимо отсутствия необходимости ждать курьера, забирать карту самому или обязательно активировать ее в банкомате, у «цифры» есть еще одно преимущество, считает эксперт. Клиентам не придется носить с собой множество кредитных и дебетовых карт разных банков. А все остальное — используемые технологии, возможности и так далее — у них одинаковое.

Ситуаций, когда оплата виртуальной картой невозможна или затруднена, немного. Это отсутствие или слабый интернет, дорогой роуминг за рубежом или старые терминалы без функции бесконтактной оплаты. «Цифрой» не смогут пользоваться те, кто принципиально отказывается от покупки смартфона. Плюс могут возникнуть проблемы с информационной безопасностью.

«Некоторые американские интернет-магазины принимают оплату без дополнительного подтверждения. При дискредитации основных параметров — номера и CVV — можно проводить [несанкционированную держателем] оплату без подтверждения, прихода SMS», — заключил эксперт.

Без отказа от «пластика»

Выпустить виртуальную кредитку или дебетовую карту можно в мобильном приложении всего в несколько кликов, рассказал «360» и. о. директора дивизиона «Кошелек Клиента» Сбербанка Игорь Ковалев. Но все новые или перевыпущенные карты тоже можно использовать как «цифру» без получения «пластика». Для этого их нужно активировать в мобильном приложении и добавить в Apple Pay или другую систему. В начале 2021 года организация предложит клиентам услугу «Пластик как опция», с помощью которой люди смогут заказывать его выпуск в дополнение к «цифре».

«Мы наблюдаем тренд, что некоторые люди, которые активировали карту дистанционно, даже не приходят за „пластиком“ в отделение. И таких клиентов уже порядка 15%. Также мы уже предоставляем клиентам возможность вообще не выпускать карту в пластике. Более 10% всех открываемых карт сегодня приходятся на такие продукты», — добавил Ковалев.

Банк «Хоум Кредит» намерен выпускать оба вида карт. Многие клиенты активно оплачивают товары и услуги с помощью смартфона, но предпочитают иметь и «пластик». «В то же время в условиях непростой эпидемической обстановки мы призываем клиентов пользоваться бесконтактными способами оплаты и стремимся еще больше популяризировать этот современный способ оплаты товаров», — рассказали «360» в пресс-службе банка.

«В ближайшее время мы планируем начать выпуск цифровых карт. При этом у клиента будет возможность эмитировать пластиковую карту к своей цифровой», — сообщил «360» руководитель направления Daily Banking Райффайзенбанка Павел Лоуцкер.

В апреле 2020 года банк «Санкт-Петербург» выпустил полностью цифровую карту Visa Virtual. Ее долю планируют увеличить, но полностью отказываться от «пластика» организация не будет, рассказал «360» руководитель бизнеса банковских карт Сергей Мишанин.

«Visa Virtual выпускается в мобильном приложении банка за пару минут с возможностью токенизации. Карту можно использовать как для оплаты покупок в интернете, так и для снятия наличных в банкоматах или оплаты товаров и услуг в офлайне», — сказал Мишанин.

Банк «Открытие» тоже выпускает «цифру» с весны 2020 года и также не планирует полного перехода на нее, уточнили «360» в пресс-службе организации. Тем более что в некоторых случаях, например за рубежом, оплачивать покупки можно только «пластиком».

«И виртуальные, и пластиковые карты сегодня можно оформить полностью онлайн. Единственное, для виртуальной карты не потребуется доставка. Она будет доступна сразу в мобильном приложении», — добавили в пресс-службе.

С начала 2020 года ВТБ выпустил более 300 тысяч виртуальных карт, а суммарный объем транзакций составил 8,7 миллиона операций. Интерес к ним растет: в ноябре ВТБ эмитировал в 2,5 раза больше таких карт, чем в январе.

«По нашим прогнозам, в среднесрочной перспективе именно диджитал-продукты займут лидирующие позиции на рынке. И в горизонте двух лет мы рассчитываем нарастить долю цифровых карт в общем объеме эмиссии до 40%», — рассказала «360» руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева.

Газпромбанк дополнит линейку карт цифровыми, сказал «360» вице-президент, начальник департамента банковских карт Дмитрий Лепехин. Первые появились еще летом 2019 года в приложении «Газпромнефти» и стали одновременно и платежным инструментом, и картой лояльности.

«Но это не замена. Это новый продукт. Осенью мы запустили цифровую кредитную карту. Можно заказать в отделение или курьером и доставку физического „пластика“. И мы видим, что этим пользуются клиенты. Пластиковый носитель еще какое-то время не пропадет. Многим людям это удобнее и понятнее. Еще не все банкоматы считывают информацию с ридера телефона», — пояснил Лепехин.