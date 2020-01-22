Юрий Иншаков рассказал, что риск разрыва импланта составляет менее 1%.

«Все импланты разные. Конечно, за последние 40 лет их качество стало довольно-таки приличным. Многие фирмы дают на свои импланты пожизненную гарантию. Вернее — гарантию на химическую структуру имплантов. То есть они могут носиться бесконечное количество лет, но все зависит от того, какой образ жизни человек ведет. Есть такая хитрая оговорка», — отметил хирург.

Он подчеркнул, что разрыв импланта не возникает на пустом месте. К нему должны быть предпосылки.

Целостность импланта может нарушиться спустя 15-20 лет с момента увеличения груди.

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«Самое большое значение имеет образ жизни. Необходимо избегать еженедельных перелетов в самолетах. Отрицательно действуют частые простуды, потому что иммунный ответ может быть разным. Но самое негативное воздействие оказывает увлечение банями, саунами, которые чередуются с контрастными купаниями. Вспомните, как воздействуют резкие перепады температур на резину — она трескается. То же может произойти с силиконом», — объяснил врач.

Иншаков рассказал, что в 10-15% случаев после увеличения груди может возникнуть контрактура импланта.

«Здесь все зависит от состояния иммунитета женщины. Могут негативно сказаться частые простуды, применение антибиотиков, образ жизни. Проблема возникновения контрактуры тоже решается хирургическим путем. Но важно, чтобы женщина обратилась к врачу при первых признаках осложнения, а не перехаживала», — рассказал специалист.

Второе место по частоте заняло такое осложнение, как подворот импланта.

«После выписки мы предупреждаем женщин, что полгода после увеличения груди нельзя заниматься фитнесом и нагружать грудные мышцы, поскольку из-за механического воздействия может произойти подворот импланта. Но к этим рекомендациям не всегда прислушиваются. Поэтому и появляются такие осложнения», — объяснил хирург.

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Кроме того, во избежание негативных воздействий на импланты Иншаков рекомендовал заменить маммографию на УЗИ либо МРТ молочной железы.

Хирург назвал и противопоказания к увеличению груди. К ним он отнес онкологические заболевания, тяжелые формы сахарного диабета, аутоиммунные заболевания, а также перенесенные инфаркты и инсульты. Псориаз также может стать относительным противопоказанием.

В конце декабря прошлого года стало известно, что телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию на груди из-за разрыва силиконового импланта.

22 января в СМИ появилась информация об аналогичной проблеме, возникшей у фотомодели Виктории Лопыревой. Однако она отказалась подтвердить или опровергнуть эту информацию.