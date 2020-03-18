Коронавирус пошел на пользу экологии. Планета скажет спасибо

Эпидемия коронавируса принесла с собой гибель людей, нестабильную экономику, закрытие границ, отмену массовых меропрятий и другие неприятности. Ученые выяснили, что даже у этой эпидемии есть свои плюсы. Массовый карантин помогает природе и уменьшает загрязнение воздуха.

Целительную силу коронавируса первой в Европе на себе ощутила Венеция. Жизнь в одной из главных туристических достопримечательностей Италии обычно бурлит. Город посещают туристы на протяжении всего года. Однако сейчас вся страна находится на карантине. За то время пока все сидели по домам, вода в каналах города стала прозрачной, и в ней стало гораздо больше мелкой рыбы. Об этом стало известно через группу в Facebook под названием Venezia Pulita (Чистая Венеция — прим. редактора), где жители поделились фотографиями водных каналов.

«Природа возобновляет свою жизнь… как прекрасно», — пишет пользовательница Мария Ланаро.

Другие отмечают, что хотели бы видеть воду всегда такой чистой. Третьи назвали это проблеском света во тьме пандемии.

Мэрия Венеции сказала CNN, что изменения вызваны не улучшением качества воды. Это связано с тем, что на каналах теперь меньше трафика. Осадки не образовываются на поверхности воды, а остаются на дне.

И хоть загрязнение воды, возможно, не уменьшилось, качество воздуха в стране улучшилось. Европейское космическое агентство сообщает, что в Италии снизилась степень загрязнения атмосферы после введения массового карантина в стране.

Снизился выброс диоксида азота. Особенно сильно это заметно на севере Италии. В стране сейчас очень тихо, улицы не забиты туристами, пробок нет. Природа постепенно восстанавливается.

Еще более сильное влияние коронавирус оказал на Китай. По данным Министерства экологии и окружающей среды Китая, среднее количество «воздушных дней хорошего качества» в феврале выросло на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спутниковые снимки, выпущенные НАСА и Европейским космическим агентством, показывают резкое сокращение выбросов диоксида азота — тех, которые выпускаются автомобилями, электростанциями и промышленными объектами — в крупных городах Китая в период с января по февраль. Видимое облако ядовитого газа, нависшее над промышленными электростанциями, почти исчезло, пишет CNN.

По данным Центра исследований энергии и чистого воздуха, с 3 февраля по 1 марта выбросы CO2 сократились как минимум на 25% из-за мер по сдерживанию коронавируса. Китай — крупнейший источник загрязнения в мире. На его долю ежегодно приходится 30% выбросов CO2 в мире. Поэтому спад загрязнения даже в течение короткого периода времени будет иметь огромные последствия.

Фактически за это время Китай не воспроизвел 200 миллионов тонн углекислого газа — более половины всего годового объема выбросов в Великобритании.

Сокращение производства нефти и стали, а также сокращение внутренних рейсов на 70% способствовали снижению выбросов. Но самой большой движущей силой стало резкое сокращение использования угля в Китае.

Для тех, кто не верит, что мы наносим вред нашей планете, вот загрязнение воздуха в Китае до и после коронавируса.

В соседнем Гонконге качество воздуха также улучшилось. Основные данные о загрязнении воздуха снизились почти на треть с января по февраль.

Ежегодно в Китае множество людей умирает из-за загрязнения воздуха. Профессор Маршалл Берк выяснил, что два месяца с сокращенным загрязнением вероятно, спасли жизни 4000 детей в возрасте до 5 лет и 73 000 взрослых в возрасте старше 70 лет в Китае. Об этом пишет Forbes.

До и после #COVID19 #coronavirus по всему миру

Во многих городах и странах режим карантина становится жестче. Возможно в ближайшем будущем появится все больше новостей об улучшении экосистемы не только в Италии и Китае, но и в других местах.