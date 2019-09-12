Плакали, поминали и исполняли обещания. Как Ботлих встретил Путина

Президент России Владимир Путин 12 сентября побывал в дагестанском селе Ботлих, жители которого во времена первой чеченской войны, от стара до мала, дали отпор бандформированиям Хаттаба и Шамиля Басаева. Вместе с местными жителями он не только вспомнил те времена, но и исполнил обещание, данное несколько десятков лет назад.

Они — защищавшие свою Родину

Путин прибыл в Ботлих на годовщину вторжения боевиков в Дагестан Подробнее

Это было 20 лет назад. Тогда Путин, занимавший тогда пост председателем правительства, прилетел в Дагестан. Президент вручил государственные награды ополченцам и военным, облетел районы прошедших боев. В штабной палатке, куда он зашел, чтобы пообщаться с командирами, ему предложили по традиции выпить за павших. Он ответил, что обязательно помянет погибших, но позже.

«Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды. Потому что если мы это сделаем, то, получается, те, кто погиб, они погибли напрасно. Поэтому сегодня я предлагаю эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них. Обязательно. Но пить будем потом. Потом. Тогда, когда эти задачи принципиального характера, вы о них знаете, будут решены», — сказал Путин.

Боевики под предводительством Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан с территории Чечни. Ботлих был первым селом, на которое они напали 7 августа 1999 года. Шли ожесточенные бои, выбить террористов удалось к середине сентября. В результате нападения более 280 человек погибли и свыше 800 военнослужащих, представителей силовых ведомств и гражданских были ранены.

За это нападение были осуждены более 70 человек. Лидеры — Басаев и Хаттаб — уничтожены.

Во время последней прямой линии жители села обратились к нему с просьбой приравнять участников сопротивления террористам к ветеранам боевых действий. Путин не только пообещал выполнить их просьбу, но и ответил согласием на приглашение посетить Ботлих еще раз. И выполнил свое обещание, прилетев в Дагестан на 20-летие трагических событий. Наверняка ему запомнилась одна из первых поездок по стране на посту предправительства. Но и дагестанцы запомнили данное два десятилетия назад обещание.

Прилетев в Ботлих, российский президент возложил цветы к памятнику ополченцам.Он пообщался с жителями села и бойцами, принимавшими участие в боевых действиях в 1999 году.

«Сейчас только цветы возлагал к памятнику. Кстати, памятник великолепный просто, великолепный. Такой памятник может стоять и украшать площадь любой российской или европейской столицы», — сказал президент.

Нельзя быть «слюнтяем»

Президент России отметил, что «силу и мужество главе государства дают люди». Поэтому при таких гражданах к нему предъявляются особые требования.

«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства — это само собой разумеется, это по-другому невозможно», — подчеркнул Путин.

И выпил за общую победу, как и обещал когда-то.

Стопка через 20 лет

12 сентября президент встретился с еще одним старым знакомым — с бывшим председателем Государственного Совета республики Магомедали Магомедовым. В 1999 году он возглавлял республику.

Оценил взглядом профессионала

Перед возвращением домой в аэропорту Махачкалы Владимир Путин переговорил с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. На встрече присутствовали его отец, тренер Абдулманап Нурмагомедов, и глава Республики Дагестан Владимир Васильев.

Путин поздравил борца с победой над Дастином Порье и назвал ее убедительной.

«Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный. Я посмотрел хороший удушающий прием. Классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному», — сказал президент России.