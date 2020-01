Чума-2020: истории про зомби помогли коронавирусу напугать весь мир

Коронавирус — главная тема начала года, волнующая практически всех. Он и правда так опасен? Уже пор разбивать ящик с надписью «на случай начала зомбиапокалисиса» и прятаться в подземных бункерах? Размышляет колумнист «360».

Неизвестный широкой публике еще пару недель назад, сегодня он стал звездой бесчисленных публикаций, передач и видеосюжетов. Его обсуждают в метро и ресторанах, на работе и в школах, в интернете и на всех телеканалах планеты. Кто же эта восходящая суперзвезда 2020 года, конкурент Билли Айлиш?

У него несколько имен, но самое узнаваемое — коронавирус. Его «поклонники», точнее люди, боящиеся подхватить новую заразу, легко определяются по характерному предмету гардероба — закрывающим нижнюю часть лица, медицинским маскам.

К сожалению, они — слабая защита: что от самого коронавируса, что от его собрата — вируса паники, многократно усиливающего эффект эпидемии поначалу разразившейся в Китае, а теперь грозящей всему миру.

Пандемия страха

Десятки сайтов ежесекундно сообщают о новых случаях заражения в Китая и по всему миру. То тут, то там обнаружен либо новый больной, либо подозрительный случай. Только в КНР более 10 городов закрыты на карантин, а источник эпидемии, мегаполис Ухань, выглядит поистине постапокалиптично: его улицы опустели. Людно только в магазинах, где покупатели дерутся в очереди за едой и лекарствами, и в окрестностях спешно возводимых госпиталей, призванных стать оплотом борьбы против вируса.

Стоит китайскому туристу почувствовать недомогание, как это приводит к самым серьезным последствиям. Круизный корабль-гигант Costa Smeralda закрыли на карантин у берегов Италии, как только одна из его пассажирок слегла с высокой температурой. У 54-летней жительницы Макао может быть обычная простуда, но на время проверки изолированы все 6000 человек (в их числе около 70 россиян) на борту. Некоторые новостные агентства сообщают, что первые тесты показали отсутствие вируса. Но карантин пока еще не снят.

Другой характерный пример — в Париже отложили парад, приуроченный Новому году по лунному календарю. Он ежегодно проходит в Китайском квартале французской столицы, но в этот раз вопросы общественного здоровья и безопасности горожан оказались важнее.

В России не было еще ни одного подтвержденного случая заражения, но каждый подозрительный больной вызывает немедленную реакцию. Волну боязливых комментариев по соцсетям поднял снимок из Воронежа — вчера, там двух местных жителей госпитализировали люди в защитных костюмах и со спецсредствами для перевозки инфекционных больных.

Выглядит это и правда пугающе, тем более на фоне сообщений о новых больных — только что в Уфе в инфекционную больницу положили целую семью слегшую по прилету с высокой температурой. Однако, факт остается фактом: граница на Дальнем Востоке закрыта, рейсы из Китая, по большей части, отменены самими авиакомпаниями, врачи-эпидемиологи находятся на низком старте и немедленно изолируют любого больного с подозрением на коронавирус.

Остается главный вопрос — почему же многим людям так страшно?

Со скоростью звука

Во-первых, вирус и правда опасный. На сегодня им заболели более 7,7 тысяч человек, 170 больных уже умерли. Заражались и в других странах: вирус уже добрался до США, ФРГ, Южной Кореи и ряда других стран.

То, как легко он распространился по планете, объяснимо. Китай сейчас переживает бум международного туризма, а растущие мегаполисы на его территории привлекают все больше людей. Обратной стороной глобализации и развитой индустрии туризма стало появления новых путей распространения опасных болезней. Впрочем, будем честны, в прошлые века чума, пусть и гораздо медленнее, находила маршруты из Азии в Европу, где распространялась по всему континенту со скоростью лесного пожара.

Впрочем, коронавирус еще и близко не подошел к опасной черте. Несмотря на отдельные случаи инфицирования за рубежом, большинство больных сосредоточены в нескольких китайских провинциях. Их не так много, и даже в обезлюдевшем Ухане подавляющее число жителей на данный момент здоровы. Это доказывает, что современная медицина и рост иммунитета, связанный с прививками и профилактикой, могут быть надежными щитами на пути самой страшной заразы.

Главная проблема Китая — огромное население и отдельные регионы, где с иммунитетом все же есть проблемы, а люди не всегда соблюдают базовые нормы гигиены. Уже в XXI веке в Китае было несколько вспышек чумы, когда-то выкосившей десятки миллионов людей. Правда, властям страны удалось с легкостью их подавить.

Пожалуй, в этом главный «секрет успеха» коронавируса на медийном уровне. Нынешняя эпидемия застала руководство КНР врасплох, и новости о закрытых на карантин городах и официально объявленном высшем уровне угрозы здоровью распространились по всему миру.

Медийный апокалипсис

Описать реакцию на новый вирус проще всего так — смесь страха и интереса. Люди массово скупают медицинские маски и любые противовирусные препараты, но гораздо больше времени тратят на обсуждение пандемии, которая еще не началась и, будем надеяться, не начнется. Такое поведение тоже вполне объяснимо — к «неминуемому» наступлению чумы нового поколения нас подготовил масскульт. За последние годы накопилась критическая масса фильмов, игр и сериалов посвященных теме тотального истребления человечества разнообразными жуткими вирусами, зачастую ведущими к появлению зомби и мутантов.

Достаточно вспомнить, что среди суперхитов десятых годов был сериал «Ходячие мертвецы», где все проблемы начались с некоего вируса-патогена, превращающего мертвецов в зомби. Можно привести еще массу примеров, но мне почему-то сразу на ум приходит игра The Last of Us, там главные герои путешествуют по Америке опустошенной пандемией мутировавшего грибка. Стоит ли напоминать, что даже последняя игра Хидэо Кодзимы Death Stranding, косвенно связанная с инфекционной темой — любое мертвое тело необходимо сжигать до того, как начнется процесс «некротизации», приводящий к необратимым последствиям.

Пустые мегаполисы, по улицам которых бродят военные в комбинезонах, слишком уже совпали с картинкой из Уханя — в итоге медиавирус распространяется с куда большей скоростью, чем настоящая зараза: он породил множество мемов (вирус связали даже с известной маркой пива) и взрывной рост популярности мобильной игры о смертельно опасных вирусах Plague Inc. В свое время популярность фантастического сюжета о гибели мира в ходе ядерной войны привела к появлению в США людей, уходящих в леса и копавших там бункеры, чтобы выжить под землей. Сегодня тот же тип людей готовится к новому концу света от пандемии коронавируса.

Причем в 2003 году в Китае была очень похожая по симптомам вспышка атипичной пневмонии (вызывается одним из представителей семейства коронавирусов). Она тоже не прошла без потерь: свыше 8 тысяч человек заразились, 775 умерли. Но инфекцию победили.

Нет сомнений, что новый вирус, превращенный медиа и соцсетями в новую версию чумы, тоже уйдет. Ну а пока зараза еще бродит по земле, лучший способ борьбы с ней — это соблюдать спокойствие, почаще мыть руки с мылом и придерживаться самых обычных правил гигиены.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.