Пятиклассника вызвали в суд в США присяжным. Это не первый абсурдный случай в американской юриспруденции

Американца Ника Дондеро вызвали в суд в США, но парень на слушание не явился — его не пустили родители. И их можно понять, ведь Нику всего 10 лет, и он совсем не малолетний преступник. История стала резонансной в США, но, увы, не первой. Так, в 2018 году в иммиграционном суде Феникса на слушание явился годовалый малыш. Истории самых неординарных случаев судебных дел — в материале «360».

Ник Дондеро

Ник Дондеро — десятилетний мальчик, который живет с родителями в городе Гластонбери штата Коннектикут. Он любит математику, увлекается естественными науками и не прочь провести свободное время за настольными играми.

Теперь, правда, Нику придется еще и заняться изучением нюансов юриспруденции, ведь парня вызывали в суд в качестве присяжного, рассказал портал WKRN.

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По законам штата, любого гражданина, достигшего 18 лет, могут вызвать в суд, выступить в роли присяжного. Игнорировать такое «приглашение» не желательно. В каждом отдельном штате такая неявка может привести к разным (но каждый раз неприятным) последствиям — от получения штрафа, а также вызова на иную дату, вплоть до уголовного наказания.

Пятиклассник признался, что сначала повестка-вызов рассмешила его самого.

«Мне было интересно, что будет, если я не пойду. Я хотел знать, станет ли это проблемой», — рассказал Ник.

Родители парня тоже отнеслись к происшествию с юмором, хотя сначала повестка-вызов их очень удивила.

Источник фото: WKRN

К счастью, никаких проблем у Ника и его семьи не возникло. Родители пятиклассника просто отправили письмо по обратному адресу, указав в нем, что Нику еще нет 18 лет. Представители ведомства позднее сообщили, что семья Дондеро правильно поступила и сейчас ошибку устранили и больше никто не ждет десятилетнего Ника в суде.

Но не всегда подобные истории так легко распутываются. Например, в прошлом году мальчику по имени Йохан все-таки пришлось явиться на слушание в иммиграционный суд в Фениксе штата Аризона. И законодателей не смутило (во всяком случае в момент отправки повестки-вызова), что мальчику всего год.

Йохан

Выполняя судебный приказ о воссоединении детей-иммигрантов с их семьями, Федеральное правительство часто сталкивается с неординарными случаями. Но история, случившаяся в 2018 году, показалась абсурдной даже судье — ведь перед ним предстал годовалый малыш.

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В суде малыша идентифицировали лишь как Йохана. Судья Джон Ричардсон, проводивший слушание, тогда сказал, что он «смущен, чтобы спросить», понимает ли Йохан суть процесса.

Йохан в свою очередь пил молоко из бутылочки, играл с шариком, а после этого «истерично заплакал», сообщало тогда издание Huffington Post. Суд присудил мальчишке добровольную депортацию, и правительство получило возможность отправить его в Гондурас, куда ранее был депортирован его отец.

Йохан был не единственным ребенком, появившимся в суде штата Аризона без родителей. Так например, другой один мальчик на вопрос судьи о его возрасте просто поднял вверх пять пальцев.

Дети в суде

По всей территории США дети-мигранты предстают перед иммиграционными судьями, чтобы бороться за разрешение на пребывание в стране. И многих из них представляют не адвокаты, а защитники.

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Президент организации «Дети, нуждающиеся в защите» Венди Янг говорит, что сам факт, что дети должны представлять себя в суде, многих шокирует. Люди даже не верят, что это происходит на самом деле.

Иммиграционные защитники заявляют, что поход в суд для детей — это стресс. Кроме того, для детей не предусмотрены специальные стулья. Многие дети без дополнительных сидений даже не могут видеть, что происходит за столами.