Учитель русского языка и литературы из Чебоксар грубо отругала пятиклассников за мусор и грязь на полу класса. Она назвала школьников «нищебродами» и «никчемными салагами», пригрозив надеть им на головы урну, если такое повторится. Один из учеников записал крики преподавательницы на диктофон — ей пришлось уволиться, а ситуацией заинтересовались в Управлении образования. Подробнее — в материале «360».

4 сентября в школе № 56 в Чебоксарах учитель русского языка и литературы накричала на учеников пятого класса. Она грубо отругала детей за мусор и следы от обуви, которые они оставили на полу класса. Один из школьников записал ругательства педагога на диктофон — аудио оказалось в распоряжении издания «Про Город».

На записи слышно, как учительница на повышенных тонах говорит школьникам закрыть рот. Она пристыдила детей за то, что за ними «на карачках» прибирает взрослый человек (уборщица — прим. ред.), в то время как они сидят там, «как барыни с боярами».

«Почему она за вас убирает эти следы от дешевой подошвы? Кто вас к этому приучил, бездарье?» — на повышенных тонах спросила она у школьников. Только после этого учительница разрешила детям сесть на свои места.

Преподавательница подчеркнула, что уборщица для них не прислуга, а они — «не аристократы и не господа».

Вы нищеброды пока еще. Дармоеды и спиногрызы. Вы обязаны в кабинете за собой прибирать Учительница.

После этого она приказным тоном велела «пацанам» быстро стереть темные следы от обуви, которые остались на полу. Учительница пригрозила детям, что «по очереди на всех наденет урну на башку», если еще раз увидит на полу в классе пятна или хоть одну бумажку.

Преподавательница также прокричала, что ученики не имеют права выходить из кабинета во время урока, а «ссать и срать», когда хочется, будут дома — также, как и говорить, что хочется.

«А здесь вы заткнетесь, вытащите изо рта все ненужное. Ни один не смеет выпендриваться передо мной, потому что вы пока никто, а я учитель», — заключила она спокойным голосом.

После этого один из мальчиков спросил педагога, зачем кричать. Она уточнила у него, где она кричала, а потом пояснила, что это — ее стиль, и в «задницу дуть никто не обязан», а шепотом с ним пусть мама разговаривает.

Реакция директора и проверка школы

Случившимся заинтересовались в Управлении образования Чебоксар. В пресс-службе ведомства отметили, что взяли ситуацию на контроль и назначили служебную проверку, которая состоялась 5 сентября.

Свою проверку начала и прокуратура Чувашии. На сайте ведомства сказано, что правоохранители намерены оценить исполнение законодательства об образовании в школе, а также — конкретные действия этого учителя. Если проверка выявит нарушения, прокуратура примет необходимые меры реагирования, которые позволят не допустить таких ситуаций в будущем.

Директор школы № 56 Светлана Короткова извинилась за поведение педагога перед учениками и их родителями. Ее слова опубликовали на официальной странице Управления образования Чебоксар во «ВКонтакте».

«Учитель действительно вел себя непрофессионально, нарушив кодекс педагогической этики. Но не стоит судить по необдуманному поступку одного учителя, и осуждать весь педагогический состав школы. Данный поступок — не норма труда учителя», — сказала Короткова.

В пресс-службе администрации Чебоксар подтвердили РИА «Новости», что преподавательница «на повышенных тонах отчитала учеников пятого класса». Там уточнили, что по итогам служебной проверки педагога привлекли к дисциплинарной ответственности — объявили ей выговор. Учительница уже «уволилась из школы по собственному желанию».

После случившегося в школу направили группу психологов. Специалисты станут работать с учениками, чтобы сформировать там благоприятный климат. Кроме того, 7 сентября в каждой школе города прошли совещания, во время которых учителям напомнили о педагогической этике.

Не первый случай

В распоряжении издания «Про Город» оказался видеоролик, на котором та же учительница кричит на школьника. Оказалось, что она не в первый раз так бурно проявляла свое недовольство и срывалась на учеников. Запись, которая оказалась у издания, сделали еще 20 сентября 2018 года.

Преподаватель повысила голос на ученика 10 класса, потому что тот не подготовился к уроку. Она заставила юношу покинуть кабинет, не стесняясь в выражении своих эмоций.

«Ничтожное подобие, пошел вон! Я неделю потратила на тебя, чтобы донести до тебя по-человечески. Заниматься надо, а не ржать как баба на рынке. Ты не занимался, этого достаточно… Это у тебя мозги в жопе лежат. Ты сейчас закроешь рот и молча выйдешь. Ты меня понял? Все, свободен!» — слышно в ролике.

Один из школьников рассказал изданию, что у детей было несколько таких видео с уроков русского языка и литературы. Однако их все удалили после просьбы других педагогов.