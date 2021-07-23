Пятиэтажку в Кунцеве обстреляли. Оставшиеся в ней жители борются с застройкой ПИК

Квартиры дома №22 на улице Ивана Франко в московском районе Кунцево подверглись ночному обстрелу. Местные жители уверены, что к этому причастна группа компаний «ПИК».

Спор в Кунцеве

Строительный конфликт в Кунцеве продолжается с 2018 года. Он возник между ГК «ПИК» и местными жителями из-за строительства 26-этажной высотки между тремя пятиэтажными домами, жильцов которых планировалось переселить. Однако на это согласились не все. В сквере проводили пикеты, пытались помешать огораживать стройплощадку, обращались в суды.

В итоге часть людей съехала, но некоторые остались. По их квартирам и велась стрельба в ночь на 17 июля.

По словам местного жителя Савелия Рожкова, людей можно понять — они уже привыкли жить в огромных зеленых дворах, недалеко от парка и метро. В качестве варианта для переезда предлагаются квартиры с худшими, с точки зрения жителей, условиями и в плане окружающей инфраструктуры, и в плане самой недвижимости.

Решения как под копирку

Жители пытаются оспаривать переселение, но суды считают, что все законно. По словам собственников, все решения выходят как под копирку и принимаются в обход закона. Застройщик в качестве аргумента апеллирует к изменениям, внесенным в проект комплексной реконструкции в 2018 году.

«Они (дома 47-го и 48-го кварталов — прим. ред.) внесены в 30-е распоряжение правительства Москвы. Мы потом судились дальше против этого 30-го РП и добились решения Тверского суда, который подтвердил, что оно не может быть основанием для изъятия квартир. Должен быть документ градостроительного планирования — планировать можно, изымать нельзя», — объяснил Рожков.

Он подчеркнул, что такие имущественные вопросы должны решаться в рамках Жилищного кодекса. «А в нем оснований для изъятия у нас квартир нет никаких», — добавил Рожков.

Три года назад опротестовать реконструкцию двух кварталов в Кунцеве пытались в Верховном суде. Но ВС отказал в жалобе. В мэрии Москвы тогда заявили, что документы на стройку там принимали на основании решений публичных слушаний и других установленных процедур. В Москомархитектуре объяснили, что дома будут сносить, потому что, согласно генплану, они находятся в зоне реставрации. Но истцы и после этого решили, что будут бороться дальше.

«Хочу, чтобы люди посмотрели на нас»

Сейчас оставшиеся в Кунцеве собственники боятся, что застройщик будет действовать на опережение: привлечет приставов — и все люди в итоге окажутся на улице. Люди боятся, что дом начнут сносить и никто просто не успеет дойти до вышестоящих инстанций.

«Департамент городского имущества просит прекратить наше право собственности и передать нам новую квартиру взамен, а районные суды принимают одинаковые решения», — посетовал Рожков.

Почти все, кто еще живет в домах, за свои квартиры готовы биться до последнего. И дело тут не в том, чтобы урвать с застройщика больше положенного. Люди хотят, чтобы все было по закону.

Еще один местный житель, Андрей, заявил, что не хочет уезжать отсюда, потому что выселяют их незаконно.

«Я хочу, чтобы люди немножко посмотрели на нас. И сказали, что вот это вот ребята нормальные, которые стоят за свое, а не „выберите там лучшее из худшего, что есть“», — пояснил он свою позицию.

Не первая провокация

О стрельбе жильцы сообщили в полицию, но искать виновных трудно. На домах нет камер видеонаблюдения. В подъездах они отключены. Жители заявили, что провокации были и раньше.

В начале июня там начали демонтировать дом, из которого еще не успели выехать жильцы. Рабочие активно разбирали балконы и выбрасывали рамы из пустых квартир. По словам жильцов, те, кто еще остается в доме, уже около месяца живут с отключенным газом. Ходить по лестницам, выходить из подъезда и входить в него опасно из-за летящего строительного мусора. Об этом люди тоже сообщали в полицию. Теперь следом за кирпичами полетели пули.

В ГК «ПИК» в ответ на запрос «360» о выстрелах посоветовали обращаться в правоохранительные органы. Проверка, вероятно, будет продолжаться, несмотря на отсутствие записей с камер.

После стрельбы еще один собственник согласился переехать в новое жилье.