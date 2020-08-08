Пятеро пловцов без гидрокостюмов переплыли Байкал за 15 часов. Они рассказали, как им это удалось

Участники акции «За чистый Байкал» переплыли озеро без гидрокостюмов. Они преодолели 48,5 километра пути за 15 с лишним часов. При этом в некоторых местах температура воды составила всего +5 градусов. «360» узнал о подготовке спортсменов и заявке в Книгу рекордов Гиннесса.

Заплыв через озеро стартовал днем 4 августа в поселке Выдрино. Андрей Бугай, Олег Докучаев, Павел Комаров, Евгений Зозуля и Мария Чижова переплыли Байкал за 15 часов 23 минуты. Последний пловец финишировал в Листвянке рано утром уже на следующий день.

Источник фото: instagram.com/bugaibaikal

«Вкладывались в каждый гребок»

Каждый участник акции находился в воде 20-30 минут. Затем они сменяли друг друга, давая возможность отдохнуть. Сначала температура воды была +14-15 градусов, а затем постепенно снижалась. Председатель регионального отделения федерации зимнего плавания России по Иркутской области Андрей Бугай отметил, что даже не мог подумать, что способен на подобное.

Это было нереально сложно! <…> 5 августа, когда до берега осталось восемь километров и появилось встречное сильное течение, а температура воды была +5, мы плыли каждый по 20 минут и вкладывались в каждый гребок! Руки по локти, а ноги по колени замерзли и я их не чувствовал, времени на восстановление не хватало, а потому снова и снова прыгали в ледяную воду, меняя друг друга Андрей Бугай пловец, организатор акции «За чистый Байкал».

Пловец признался, что каждый раз, выходя из воды, думал, что больше туда не пойдет. Но прыгал в озеро снова и снова. Бугай пояснил «360», что зимой температура воды составляет всего +3 градуса, а во время заплыва она была всего на два градуса больше. Ночью мужчины преодолевали дистанцию без Чижовой, так как решили поберечь мать двоих детей.

«Тяжеловато. Волна совсем другая, если в море она тебе помогает или мешает, то здесь она туда-сюда тебя болтает. Успела даже хлебнуть воды несколько раз с непривычки из-за того, что не ждешь этой волны, а она тебя раз — и захлестнет», — рассказала Мария Чижова после преодоления одного из участков пути.

Спортсмены плыли без гидрокостюмов, надев только плавки, шапочки и очки. По словам Бугая, в акции участвовали пловцы зимнего плавания, которые в принципе не плавают в специальных костюмах. Поэтому для заплыва их решили не использовать.

Половину маршрута спортсменам пришлось плыть ночью. Но время старта специально подобрали именно таким образом.

«Я был организатором и принял решение, что мы должны зайти в ночь на свежих силах. То есть не с утра стартовать и где-то в два часа ночи финишировать, а чтобы мы в 14:00–14:30 стартовали и вот как раз утром финишировали», — пояснил Бугай.

Год тренировок ради финиша

До заплыва на Байкале участники акции тренировались в течение года. Спортсмены плавали по ночам и в холодной воде. Если сейчас они плыли по полчаса, то во время тренировок один заплыв длился час. Несмотря на всю подготовку, за самочувствием пловцов постоянно следили.

«У нас было два катера спасателей МЧС и один наш сопровождающий катер. Плюс была лодка сопровождения на двигателе», — рассказал организатор марафона.

После преодоления 48,5 километра спортсменам дали перевести дух, так как заплыв выдался физически очень непростым.

Все выглядели очень уставшими и даже перестали разговаривать друг с другом, но в глазах каждого была уверенность и спокойствие, одним словом, сильная команда! Каждый из нас за эти 15 часов в среднем преодолел 12 километров ледяной воды! Спасибо каждому за вашу силу, спортивный дух, за ваш подвиг! Андрей Бугай пловец, организатор акции «За чистый Байкал».

Утром 5 августа пловцов встретил с хлебом-солью мэр Иркутского района Леонид Фролов. Он пообщался с участниками акции, вручил им благодарственные письма и памятные медали.

Вы в очередной раз доказали, что возможности человека безграничны. Благодарю вас за этот спортивный и человеческий подвиг. Ваша акция получила большой общественный резонанс и привлекла внимание не только к этому экстремальному виду спорта, но и к сохранению озера Леонид Фролов мэр Иркутского района.

Источник фото: пресс-служба администрации Иркутского района

Сначала спортсмены хотели направить заявку о включении результатов заплыва в Книгу рекордов Гиннесса. Но в итоге от этой идеи пришлось отказаться, так как это обойдется в круглую сумму. В любом случае россиянам удалось сделать то, что до них никто не делал.

«В таком составе, то есть четыре человека, и при такой температуре никто не плавал такое расстояние не то чтобы на Байкале, но и через Ла-Манш, Берингов пролив. Четыре человека без гидрокостюмов — это было сделано впервые в мире», — подчеркнул Бугай.

Весь заплыв проходил в рамках акции «За чистый Байкал». Своим поступком пловцы хотели привлечь максимальное внимание к экологическим проблемам озера. Спортсмены надеются, что у них это получилось.