В Госдуму впервые за десятилетие прошли пять партий. Среди них — новая фракция «Новые люди», созданная всего полтора года назад. Как ей удалось раскрутиться за столь короткий срок, чем партия привлекла избирателей и какие у нее идеи — разбирался «360».

«Новых людей» создал в 2020 году основатель Faberlic Алексей Нечаев, напомнило РИА «Новости». Ее кандидаты на первых же выборах прошли в четыре законодательных собрания. Партия занята продвижением реформы налоговой системы и выступает за ослабление государственного контроля в экономике. Во фракции раскритиковали законы об экстремизме и оскорблении представителей власти, а также предложили выделить россиянам бесплатно землю в центральной части РФ для строительства дома или усадьбы.

Запрос на перемены

Политтехнолог Никита Донцов в беседе с «360» заметил, что партия обязана электоральным успехом своему названию.

«У наших избирателей уже давно зреет запрос на перемены, на появление как раз этих новых людей. И многие избиратели „Новых людей“ возлагают свои надежды партию, что она принесет какое-то обновление», — пояснил собеседник.

Если «Новые люди» стали парламентской партией за такой короткий срок, значит, этот запрос есть, он существует, реальный и достаточно массовый Никита Донцов политтехнолог.

Партию, заметил Донцов, критиковали за отсутствие понятной программы и конкретных предложений. Смущало и отсутствие политического опыта у большинства из «Новых людей». Тем не менее работавшим с фракцией специалистам удалось перевести имевшийся негатив в плюс.

«Да, мол, у наших участников выборов нет политического опыта, но зато они посмотрят новым взглядом. Это и привлекло определенную электоральную группу. <…> Надо понимать, что это поле электоральное, на которое зашла партия „Новые люди“, оно не прорабатывалось никакими другими партиями. Там никого не было, и они просто заняли свободную нишу на этом рынке политических партий», — пояснил политтехнолог.

Рискнули показаться новыми

Он допустил, что аналитики оценили избирателей и увидели определенный запрос. Политический проект в итоге создавали с прицелом на сделанные выводы. Но какие именно идеи продвигают «Новые люди», оценить сложно.

Их риторика не очень заметна, и ничего суперяркого они не предлагают. Есть какое-то политическое видение у председателя партии «Новые люди». Он много говорит про развитие предпринимательства в стране и так далее. Но каких-то конкретных предложений от партии я не назову. Скорее всего, их — ярко выраженных — нет Никита Донцов.

Партия, по его словам, обладает современным брендингом, который отличает «Новых людей» от остальных политических фракций. У других он «преимущественно серьезный, в строгих тонах, понятный старшему поколению».

«А „Новые люди“ рискнули использовать какие-то новые цвета, новые дизайны, шрифты, новые виды сувенирной продукции. Это все нравится молодежи, поэтому они с большим интересом тянутся к этой партии. Один фирменный цвет чего стоит», — заключил Донцов.

«Интересный эксперимент»

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин назвал партию «Новые люди» вполне технологичным проектом. В ее долгом существовании специалист усомнился, хотя и счел фракцию «интересным экспериментом».

«Кроме Сарданы Авксентьевой (бывший мэр Якутска — прим. ред.), там нет видных лидеров. Вообще, Сардана и технологические приемы — это два основных фактора их успеха. Но непонятно, с кем они смогут скооперироваться, <…> а в долгосрочной перспективе это сыграет против них», — заявил РИА «Новости» Мухин.

Эксперты отметили, что у «Новых людей» мало мест в Госдуме — резких перемен с их приходом ожидать не стоит. Однако влияние фракции на общеполитический процесс в долгосрочной перспективе, скорее всего, окажется позитивным.