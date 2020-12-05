Пять версий смерти Валентины. Сколько лет грозит стримеру Reeflay за возможное убийство?

Блогера Стаса Решетникова (Решетняка), известного под ником Reeflay, арестовали на два месяца. Во время его стрима умерла 30-летняя подруга Валентина Григорьева. Озвучены разные причины смерти девушки, каждая из которых по-своему повлияет на окончательный приговор в суде. «360» собрал все версии случившегося и узнал, сколько лет тюрьмы грозит «звезде» интернета.

Для начала стоит обратить внимание на слова, которые в разговоре с «360» сказал адвокат правового центра «Человек и закон» Ильдар Фазлеев.

«Мы с вами не являемся следственными органами, мы не являемся судом. Мы не можем утверждать, что данный молодой человек виновен в совершении преступления», — отметил юрист.

Поэтому нужно дождаться заключения судебно-медицинского эксперта, который назовет точную причину смерти.

В то же время Фазлеев добавил: «В действиях этого парня в любом случае есть какие-то негативные поступки».

А пока рассмотрим версии, которые появились на страницах СМИ.

Побои, которые привели к смерти

Видимые признаки насильственной смерти на теле девушки не зафиксированы. Тем не менее вскрытие показало, что Григорьева получила черепно-мозговую травму. Речь идет о субдуральной гематоме — скоплении крови между мозговыми оболочками, которое вызывает сдавливание головного мозга.

Данная гематома возникла после «не менее трех воздействий по лицу», заявили в СК. А еще на теле погибшей диагностированы множественные кровоподтеки.

Если экспертиза подтвердит, что Reeflay действительно нанес телесные повреждения, ему грозит статья «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», рассказал Фазлеев. Тогда блогеру светит до 15 лет лишения свободы.

«Если однозначно к смерти привели именно травмы, которые нанес, то причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», — прокомментировал адвокат.

Избиение, которое не привело к гибели

Юрист прокомментировал и такой вариант. Если Решетников избил подругу, но та умерла все же от передозировки алкоголем или наркотиками, то его действия будут квалифицироваться как причинение вреда здоровью легкой или средней степени тяжести плюс оставление в опасности. За это — максимум пять лет лишения свободы.

Соседи блогера рассказали «360», что Reeflay и Григорьева часто выпивали. Во время пьянок из их квартиры постоянно доносились крики и звуки борьбы. В частности, «очередная драка» произошла утром 2 декабря, в день смерти девушки. Соседка Светлана и ее муж стали свидетелями стычки.

Передозировка наркотиками или алкоголем

В организме девушки нашли наркотики — амфетамин, мефедрон, каннабис. Также незадолго до смерти она выпивала.

Это на условиях анонимности также подтвердил и бывший молодой человек Григорьевой, писал сайт kp.ru. «Они ведь там пили все, что горит, а что кололи и нюхали — одному богу известно», — заявил он.

В таком случае следствие рассмотрит, нет ли в действиях молодого человека каких-то других преступлений.

«На мой взгляд, в таком случае ему могут вменить в вину такое преступление, как оставление в опасности, то есть непринятие мер по оказанию помощи человеку, находящемуся в заведомо беспомощном состоянии», — рассказал Фазлеев.

При подобном развитии событий блогеру грозит до одного года лишения свободы.

Переохлаждение

Соседи рассказали, что после ссоры Reeflay вылил на подругу воду и отправил «проветриться». Девушка пыталась согреться в куртке, но молодой человек отобрал ее. Поэтому Григорьева провела на улице в нижнем белье 10–15 минут. По виду она была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В это время блогер кричал, чтобы она назвала ему какой-то код. При виде соседей он «загнал» сожительницу домой.

Фазлеев рассмотрел и этот вариант.

«Он вытащил ее на мороз и не пускал домой. Это уже само по себе может быть каким-то уголовно наказуемым деянием в виде статьи „Оставление в опасности“», — пояснил собеседник «360».

А что говорит сам блогер?

Стример считает себя только отчасти виноватым в смерти приятельницы.

«По глупости оставил ее в прихожей, чтобы она проветрилась, она пьяная была, употребляла наркотики время от времени. Лично при мне в тот день не употребляла. У нее частенько были истерики и много другое», — заявил он.

По словам Reeflay, это Григорьева на него нападала. Якобы девушка не раз бросалась на него с ножом, резала. В день ее смерти она вела себя именно так, по его словам. Часто портила имущество стримера. А успокаивалась всегда от пощечины.

Решетников признал, что они постоянно конфликтовали. Тем не менее он называл девушку «любимой подругой».

Молодой человек также надеется, что не понесет уголовную ответственность.

Валентина Григорьева умерла утром 2 декабря в доме блогера, который находится в Раменском районе Московской области. Зрители видели, что она лежит без сознания на полу. Затем Решетников перенес ее на диван. После смерти девушки Reeflay не остановил стрим и разговаривал с подписчиками в течение часа. В прямом эфире зрители видели, как к нему приехали врачи и полицейские, которые констатировали смерть подруги блогера.

Reeflay не признал свою вину.