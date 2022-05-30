Исследовать Подмосковье интереснее на велосипеде. Вот 5 готовых маршрутов для путешественников

С наступлением не только календарного, но и метеорологического лета многие жители Подмосковья пересядут на велосипеды. Для них в регионе есть интересные и насыщенные маршруты — чтобы и прокатиться с ветерком, и посмотреть на достопримечательности. «360» рассказывает о пяти таких направлениях.

Серпухов

Семь километров, 36 минут в одну сторону.

Начать велопрогулку стоит с Привокзальной площади. Там стоит девятиметровый памятник, который изображает двух всадников — удельного князя Серпуховского Владимира Храброго и его двоюродного брата князя Московского и великого князя Владимирского Дмитрия Донского.

От площади можно проехать вниз по улице Ворошилова — на доме 151 будет известное в городе граффити «Павлин», напротив, на Звездной площади — памятник погибшим при исполнении служебного долга «Черный тюльпан».

Ниже по улице будет Музей печати и скульптурная композиция «Ярмарка». Дальше через Борисовское шоссе и Садовую улицу можно доехать до парка имени Олега Степанова, а оттуда — вниз по улице Чехова к Старообрядческой церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Источник: Wikipedia

От церкви по переулку Чехова можно доехать до входа в Принарский парк. Прямо напротив входа со стороны переулка Чехова располагается живописная плотина, у которой можно передохнуть. Дальше маршрут пролегает вдоль берега в сторону центральной аллеи парка. На ней стоит обратить внимание на памятник Петру и Февронии.

Выехать из парка можно по улице Аристова, и завершить маршрут у Церкви Распятия Христова — к ней нужно будет проехать через Распятские ворота с Калужской улицы.

Солнечногорск

4,6 километра, 30 минут в одну сторону.

Начинать велопрогулку в Солнечногорске стоит из парка «Спортивный» на берегу озера Сенеж. Весь маршрут пролегает по благоустроенным набережным этого водоема. Опорные точки поездки — городской парк культуры и отдыха, в котором можно посмотреть на памятник Михаилу Лермонтову, дальше — по велодорожке мимо «Солнечногорской русалки» к городскому пляжу.

Оттуда можно завернуть на полуостров Испанка, а можно сделать остановку у проулочного пирса и полюбоваться видом на воду. Дальше маршрут пролегает через парк «Набережная Выстрел» мимо пристани. Заключительная точка — местный Маяк, с которым можно пофотографироваться, чтобы потом отправиться в обратный путь по набережной.

Дмитров — Перемилово

15,8 километра, 1 час 14 минут.

Один из самых длинных веломаршрутов — Дмитровский, для него стоит хорошенько запастись силами. Поездка начнется от парка культуры и отдыха «Березовая роща» — там можно прокатиться для разминки.

Дальше нужно ехать по Московской улице в сторону памятника Дмитрию Солунскому — и мимо него к стеле «Дмитров — город воинской славы» и Кремлю. Перед его стенами можно полюбоваться памятником Юрию Долгорукому, Елизаветинской церковью и жемчужиной площади — Кафедральным собором Успения Пресвятой Богородицы.

Миновав кремлевскую стену, нужно проехать по Профессиональной улице и по мосту в сторону Ново-Рогачевской улицы пересечь канал имени Москвы. Чтобы попасть на набережную с отличной велодорожкой, нужно свернуть в Ревякинский переулок, а оттуда — на Старо-Рогачевскую улицу.

На набережной канала имени Москвы можно остановиться у Поклонного креста узникам, павшим при строительстве канала, чтобы перевести дух.

У Яхромского моста можно повернуть назад, а можно пересечь канал еще раз, но для этого придется подниматься по лестнице вместе с велосипедом. Зато на другой стороне самых спортивных ждет путь на Перемиловскую высоту и смотровую площадку. Чтобы попасть туда, нужно перейти железнодорожные пути и проехать по Красному переулку и Перемиловской улице. Там же, рядом со смотровой, будет памятник Героям битвы за Москву.

Источник фото: РИА «Новости»

Еще одна достопримечательность, до которой точно стоит доехать — Церковь Вознесения Господня в Перемилово, которая стоит в конце улицы.

Долгопрудный

8,7 километра, 45 минут.

Источник фото: Wikipedia

Взять старт в Долгопрудном можно от церкви Иконы Казанской Божьей матери. От красивого храма можно прокатиться до парка на Молодежной улице, а оттуда — в парк Мысово. Далее держите путь на Юсуповский сквер, а следующая по маршруту — церковь Спаса Нерукотворного Образа. А завершается поездка в Центральном парке.

Мытищи

6,9 километра, 33 минуты.

Веломаршрут в Мытищах займет всего полчаса. Начните поездку в парке Яузы, а оттуда — в ЦПКиО. Дальше — церковь Иоанна Кронштадтского, от нее — в парк «Березовая роща». Следом по курсу — железобетонная огневая точка времен ВОВ. А завершается маршрут в парке Яуза.

Источник фото: РИА «Новости»

Вся поездка в Мытищах займет примерно полчаса, так что еще останутся силы и на обратный маршрут.