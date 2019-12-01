Пять удивительных фактов о сне: можно ли всю жизнь бодрствовать и узнать будущее

В детсаду ребятишки жалуются родителям, что мало спят. Школьники ненавидят вставать рано утром, чтобы идти на учебу — дескать, слишком рано начинаются занятия. Студенты — то же самое, но они хотя бы могут позволить себе прогулять. С работой все сложнее — и проспать нельзя, и не прогуляешь. И так как человечество постоянно находится в состоянии легкого недосыпа, вот пять интересных фактов об этой части нашей жизни.

Все видят сны

Абсолютно все от мала до велика видят сны. Люди, слепые от рождения, видят сны, составленные из множества запахов, звуков и ощущений. Даже животные видят сны. Некоторые, такие как жирафы или африканские слоны, спят лишь два часа в сутки. Другие устраивают себе настоящий сонный марафон — австралийские коалы дремлют около 22 часов в сутки.

А вот дельфины и киты спят и бодрствуют одновременно — в отличие от других млекопитающих они осознано контролируют процесс дыхания. Вот и приходится им «отключать» лишь какую-то часть мозга.

Отсутствие сновидений — признак серьезных психологический нарушений или тяжелых осложнений некоторых болезней.

Сон — не для тела

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Человеческое тело — прекрасно организованный механизм, ориентированный на выживание в любых условиях. Ваш организм будет отдыхать и восстанавливаться в любом горизонтальном положение. А спим мы затем, чтобы отдохнул мозг.

Многие химические процессы в мозгу начинает процесс восстановление только во время сна. Долгое время бодрствуя, мозг начинает «сбоить» — ухудшается память и когнитивные функции. Возможно и появление слуховых галлюцинаций и чувства дежавю. Полные 24 часа без сна нанесут вашему организму больший вред, чем 0,05% алкоголя в крови — состояние сильного опьянения.

Сонные рекорды

Индиец Вадакенгар Мухаммед в свои 34 года заболел расстройством сна. После этого он уже никогда не спал, и прожил еще 46 лет, так ни разу и не заснув. Все освободившееся время он посвятил религии — Мухаммед выучил наизусть Коран.

В 1876 году 14-летняя шведская школьница Каролина Ольсон, возвращаясь домой, поскользнулась и сильно ударилась головой. Она впала в состояние сна, из которого ее не смог вывести даже удар током. Сон Каролина продолжался 42 года и 42 дня, и все это время о ней заботилась сперва мать, а после ее смерти — соседка.

Через 42 года Каролина вернулась к нормальной жизни и умерла только в 1950 году в 88-летнем возрасте.

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Вещие сны

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Многие люди хотя бы раз в своей жизни видели вещий сон, но до сих пор не понятно, что это — некая человеческая интуиция или просто игра воображения.

Зато ученые подтверждают, что сны глубоко символичны. Сны — это то, как наш несовершенный мозг обрабатывает входящую информацию, искажает и интерпретирует ее для себя. И по ним действительно можно рассказать о психологическом состоянии человека. Правда, то что психология в области толкования сновидений за последние годы продвинулась далеко вперед, никого не волнует. Все продолжают читать Фрейда и считать его интерпретацию сновидений через призму сексуального влечения как априори верную.

Культура сна

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В разных странах мира отношение ко сну может кардинальным образом отличаться. Кто-то изнуряет себя недосыпанием, кто-то устраивает дневную сиесту. В Индии йоги годами тренируют свой организм, чтобы выйти победителями в борьбе со сном и научится бодрствовать круглыми сутками.

Совсем другое отношение — в Японии. Сон для японцев не физиологическая необходимость, а такое же приятное времяпровождение, как поход с друзьями в ресторан в квартале Роппонги или просмотр хорошего фильма в кинотеатре. Если человек силен духом, то он никогда не будет спать, потому что устал. Он может уснуть, потому что сон — это очень приятно и хорошая награда после тяжелого дня. Поэтому они спят везде и всегда, считая, что сон это привилегия, а не пустая трата времени.