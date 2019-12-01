Пять удивительных фактов о сне: можно ли всю жизнь бодрствовать и узнать будущее
Все видят сны
Абсолютно все от мала до велика видят сны. Люди, слепые от рождения, видят сны, составленные из множества запахов, звуков и ощущений. Даже животные видят сны. Некоторые, такие как жирафы или африканские слоны, спят лишь два часа в сутки. Другие устраивают себе настоящий сонный марафон — австралийские коалы дремлют около 22 часов в сутки.
А вот дельфины и киты спят и бодрствуют одновременно — в отличие от других млекопитающих они осознано контролируют процесс дыхания. Вот и приходится им «отключать» лишь какую-то часть мозга.
Отсутствие сновидений — признак серьезных психологический нарушений или тяжелых осложнений некоторых болезней.
Сон — не для тела
Человеческое тело — прекрасно организованный механизм, ориентированный на выживание в любых условиях. Ваш организм будет отдыхать и восстанавливаться в любом горизонтальном положение. А спим мы затем, чтобы отдохнул мозг.
Многие химические процессы в мозгу начинает процесс восстановление только во время сна. Долгое время бодрствуя, мозг начинает «сбоить» — ухудшается память и когнитивные функции. Возможно и появление слуховых галлюцинаций и чувства дежавю. Полные 24 часа без сна нанесут вашему организму больший вред, чем 0,05% алкоголя в крови — состояние сильного опьянения.
Сонные рекорды
Индиец Вадакенгар Мухаммед в свои 34 года заболел расстройством сна. После этого он уже никогда не спал, и прожил еще 46 лет, так ни разу и не заснув. Все освободившееся время он посвятил религии — Мухаммед выучил наизусть Коран.
В 1876 году 14-летняя шведская школьница Каролина Ольсон, возвращаясь домой, поскользнулась и сильно ударилась головой. Она впала в состояние сна, из которого ее не смог вывести даже удар током. Сон Каролина продолжался 42 года и 42 дня, и все это время о ней заботилась сперва мать, а после ее смерти — соседка.
Через 42 года Каролина вернулась к нормальной жизни и умерла только в 1950 году в 88-летнем возрасте.
Вещие сны
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Многие люди хотя бы раз в своей жизни видели вещий сон, но до сих пор не понятно, что это — некая человеческая интуиция или просто игра воображения.
Зато ученые подтверждают, что сны глубоко символичны. Сны — это то, как наш несовершенный мозг обрабатывает входящую информацию, искажает и интерпретирует ее для себя. И по ним действительно можно рассказать о психологическом состоянии человека. Правда, то что психология в области толкования сновидений за последние годы продвинулась далеко вперед, никого не волнует. Все продолжают читать Фрейда и считать его интерпретацию сновидений через призму сексуального влечения как априори верную.
Культура сна
В разных странах мира отношение ко сну может кардинальным образом отличаться. Кто-то изнуряет себя недосыпанием, кто-то устраивает дневную сиесту. В Индии йоги годами тренируют свой организм, чтобы выйти победителями в борьбе со сном и научится бодрствовать круглыми сутками.
Совсем другое отношение — в Японии. Сон для японцев не физиологическая необходимость, а такое же приятное времяпровождение, как поход с друзьями в ресторан в квартале Роппонги или просмотр хорошего фильма в кинотеатре. Если человек силен духом, то он никогда не будет спать, потому что устал. Он может уснуть, потому что сон — это очень приятно и хорошая награда после тяжелого дня. Поэтому они спят везде и всегда, считая, что сон это привилегия, а не пустая трата времени.