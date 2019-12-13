Пять убийц на одну «сакральную жертву». Следствие добилось первых успехов за три года по делу Павла Шеремета

Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Следователям потребовалось для этого более трех лет. В списке подозреваемых пять человек. Судя по всему, это только исполнители. Имя заказчика правоохранители или еще не выяснили. «360» вспомнил, как погиб журналист Шеремет и собрал все, что известно о подозреваемых в его убийстве.

Взрыв в центре Киева

Ранним утром 20 июля 2016 году журналист Павел Шеремет вышел из дома в центре Киева и сел в автомобиль своей жены Алены Притулы, главного редактора издания «Украинская правда». Он собирался поехать на радио, чтобы провести свою авторскую программу. За 15 минут до начала выпуска автомобиль взорвался. Шеремет скончался во время госпитализации в машине скорой помощи.

На убийство журналиста власти отреагировали очень быстро. Президент Порошенко заявил, что найти убийц Шеремета — это дело чести. При этом еще до трагедии и Шеремет и Притула жаловались на то, что за ними следят неизвестные, а в редакцию издания «Украинской правды» передали документы, что следят за журналистами сотрудники спецслужб. Проверять эти заявления силовики начали только после взрыва.

В ходе расследования выяснилось, что взрывное устройство киллеры сделали из противопехотной мины и магнитами прикрепили к днищу машины. Первые записи с камер наблюдения сначала опубликовали СМИ.

Источник фото: pravda.com.ua

На кадрах можно увидеть, что у машины был мужчина, не исключено, что он готовил место для установки взрывчатки. Потом на видео он встречается с женщиной, которая тоже подходит к машине.

Пятерка подозреваемых

В четверг, 12 декабря глава МВД Арсен Аваков объявил, что полиция задержала подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В этот же день в Киеве прошел брифинг, где руководители силовых структур назвали имена подозреваемых и рассказали о ходе расследования.

В списке подозреваемых пять человек. Все они связаны с так называемой АТО. Медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, детский врач и волонтер Юлия Кузьменко, добровольцы Владислав и Инна Грищенко, а также музыкант группы Riffmaster и доброволец Андрей Антоненко.



Аваков заявил, что все материалы дела носят шокирующий характер и призвал всех четко разделить патриотизм и предательство.

Источник фото: pravda.com.ua

Как рассказал глава криминальной полиции Евгений Коваль, следствие вывело четыре версии убийства: целью был не он, бытовая история, профессиональная деятельность и дестабилизация ситуации в стране. Приоритетной версией оказалась последняя.

В ходе анализа дела следователи вспомнили о подрыве электроопоры в Херсонской области в 2015 году, после которой без света остался Крым. При изучении фото с места событий внимание привлек молодой человек в куртке с необычным принтом на спине, который похож на рисунок на одежде вероятного убийцы. Так они вышли на Андрея Антоненко.

Источник фото: pravda.com.ua

По словам Евгения Коваля подозреваемый жил рядом с местом преступления, ориентируется не месте, а кроме того, в 2016 году хромал после операции на ноге. Это стало одним из главных признаков, так как мужчина, который в ночи был около автомобиля Шеремета вел себя также.

Источник фото: pravda.com.ua

Женщиной, которая его сопровождала, была Юлия Кузьменко.

Источник фото: pravda.com.ua

Второе преступление, которое привлекло внимание следователей — неудавшееся покушение на бизнесмена в Ивано-Франковской области летом прошлого года. Там использовали такое же взрывное устройство, как и при покушении на Шеремета.

Взрывное устройство магнитами прикрепили к дну автомобиля, но детонации не произошло. Киллерами выступали муж и жена Владислав и Инна Грищенко. На место их привозил Иван Вакуленко. Он покончил с собой 18 октября после того, как его вызвали на допрос по делу об убийстве Шеремета. Тогда же в ходе прослушки телефонного разговора с мужем Инна Грищенко заявила, что «Пистолет не вывез Шеремета».

В ходе обысков у семейства Грищенко к ним приехал «Электрик» — сожитель Юлии Кузьменко, которая подкладывала бомбу в машину Шеремета. Кроме того, он принимал участие в подрыве опор, которые обесточили Крым и дружил с Андреем Антоненко.

Источник фото: pravda.com.ua

Так следователи поняли, что в обоих преступлениях действовала одна группировка. Пятая участница группы — Яна Дугарь попала в объектив камеры наблюдения. Она фотографировала с разных сторон автомобиль, в котором погиб Шеремет.

Источник фото: pravda.com.ua

Следователи считают, что все это делалось для дестабилизации ситуации в стране. В представленных на брифинге записях телефонных разговоров Юлия Кузьменко предлагает начать обстреливать Киев, а в разговоре с неизвестной пока сообщницей обсуждает поиск новой «сакральной жертвы», которая встряхнет Украину.

«Следствие располагает большей информацией, чем может обнародовать», — закончил свой доклад Евгений Коваль.

Реакция властей

Глава Национальной полиции Игорь Клименко на брифинге заявил, что следователи собрали информацию по крупинкам. При этом они столкнулись с небывалым сопротивлением. «Мы знаем, кто это делал, возможно они станут фигурантами дела», — отметил он.

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка пояснил, что страна должна знать не только имена исполнителей, но и заказчика этого преступления. Его поддержал президент Владимир Зеленский: «Надеюсь услышать ответ на этот вопрос на следующей встрече по делу Павла Шеремета. Надеюсь, это не станет сериалом. К сожалению, таких дел в стране еще много».