Пять привычных блюд, без которых Новый год будет лучше. Что выкинуть со стола?

Есть блюда, которые кажутся нам кулинарными символами Нового года. Например, бутерброды с икрой, всевозможные салаты, рыбная тарелка, горячее или маринады под водочку. Но от них можно и нужно отказаться. Одни вредны, другие слишком дороги, третьи, как правило, кормят только мусорное ведро.

Бутерброды с икрой

Трудно представить Новый год без щедро намазанного красной икрой бутерброда. Но поводов отказаться от икры немало. Из-за плохого улова цены на деликатес к празднику взлетели до небес. В специализированных магазинах стоимость 500 граммов колеблется в пределах 2200–2800 рублей, 140-граммовых жестяных баночек — 600–700 рублей.

В супермаркетах цены ниже, но икра — хуже: жидкая, пересоленая и безвкусная. К тому же в ней могут присутствовать растительное масло, консерванты сорбиновая кислота (Е200) и бензоат натрия (Е211), влагоудерживающий агент (Е421). Производители честно указывают их на упаковке. Но кто же разбирает мелкие буквы? Особенно когда на ценнике написано, например, как сейчас в одной из сетей: «Икра зернистая лососевая, 278 рублей».

На рынках цены кажутся относительно приемлемыми. Но только где гарантия, что продавец добросовестный? Популярные уловки — разбавить икру водой для увеличения массы, добавить масла — чтобы не сохла. А покупать имитацию, изготовленную, как шутят люди, «из нефти», совсем нелогично. На вкус отвратительно, состав пугает.

Рыбная тарелка

Из-за той же дороговизны можно отказаться от традиционной рыбной тарелки. Качественный и свежий малосол опустошит кошелек. А заполоняющие к Новому году полки супермаркетов якобы акционные семга, форель, масляная рыба и палтус не только невкусные, но и сильно пересоленные, как и икра. Соль может спровоцировать повышение давления у склонных к этому людей. К тому же она вызывает жажду. Вряд ли вам захочется проснуться после застолья с отекшим, как блин, лицом.

Но если новогодняя ночь без рыбы не мила, лучше сделать ее самим, контролируя количество соли. Хорошая альтернатива дорогим лососевым — кижуч, кета, нерка или горбуша. Стоят они гораздо дешевле, правда, в сравнении с семгой, суховаты. Гораздо вкуснее в этом плане недорогой голец, хотя его мясо не всегда обладает ярким красно-оранжевым цветом — это зависит от места обитания и рациона рыбы.

Маринады

Уксус усиливает похмелье. В процессе распада в него и так превращается алкоголь. После обильного возлияния его в крови много, «помогать» организму, добавляя еще, точно не стоит. Поэтому рекомендуем решительно пройти мимо симпатичных маринованных корнишонов, помидоров, чеснока, черемши и «корейских» салатиков и оставить в кладовке домашнюю консервацию с уксусом.

А если что-то так и просится «под водочку», лучше поставить на стол квашения и соления. Последние лучше выбирать как можно менее соленые.

Квашеные продукты — капуста, яблоки, огурцы, помидоры — полезны для организма. Сейчас их выпускают в том числе и фабричные производители.

100 салатов

Источник фото: РИА «Новости»

Каждый год, выкидывая несъеденное, хозяйки обещают: «Все, больше никогда! Один-два салата, горячее и пара закусок». Но в следующую новогоднюю ночь соцсети снова заполняются фото в стиле «дорого-богато». А потом вместе со скисшими салатами в мусорное ведро опять летят деньги, время и тот самый недооцененный кухонный труд.

Можно заранее сесть, трезво оценить силы своей семьи и, исходя из этого, составить новогоднее меню. Ну не могут двое взрослых и двое детей «уничтожить» за ночь пять салатов, когда есть еще холодец, заливное, сыр, горячее, овощи, фрукты, какие-нибудь канапе или другие закуски, а еще десерты…

Лучше ограничиться парой салатов, которые гарантированно съедят домочадцы. Времени на их нарезку уйдет немного. А если кому-то числа этак 4-5-го захочется еще немного оливье или какого-нибудь другого майонезного чуда, можно заново порадовать человека. Так никому не придется давиться, доедая остатки и втихаря поминая мамину хозяйственность.

Горячее

Во время Нового года до горячего, как правило, не доходит. А готовят его обычно в таком количестве, чтобы хватило и на сегодня, и на завтра, и на всех гостей и родственников, которые могут заехать. Получается, опять же, дорого и трудозатратно. А если учесть, что в холодильник уже и так еле влезли пять салатов, противень с картошкой-курицей туда точно не поместится.

Горячие блюда можно перенести на 1–2 января. Либо, например, отварить язык и запечь небольшой нашпигованный чесноком и морковкой кусок свинины а-ля буженина. Такие блюда можно есть холодными или использовать для бутербродов, если отправляетесь на длительную прогулку. А можно разогреть, добавить пару вареных картофелин и вполне прилично поужинать.