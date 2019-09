Пять пальцев до ненависти

Символ ненависти. Так американская еврейская организация по защите гражданских прав «Антидиффамационная лига» (ADL) предложила отныне относиться к традиционному жесту, при котором большой и указательные пальцы соединены в кольцо.

До сих пор жест считался устоявшимся. Те, кто его использовал — а это большинство американцев, да и не только — считали, что так они показывают свое согласие, дружелюбие, радость. Спросите любого американца: How do you do? В смысле — как дела? Скорее всего в ответ покажут именно этот жест и расскажут, что все «окей».

Теперь ADL разместила в своей электронной базе «Ненависть» — Hate on Display — изображение этого распространенного жеста. За что же нам предложили его ненавидеть?

Разгадка до смешного простая. Оказывается, те, кто использует этот жест, имеют в виду совсем не то, что им приписывают. Если внимательно посмотреть на ОК, окажется, что три оттопыренных в сторону пальца образуют стилизованную букву W. Нижняя часть жеста, начиная от кольца, в которое заключены большой и указательный пальцы, и ниже по предплечью — да это же стилизованная буква P, с длинным хвостиком. Вместе эти две буквы образуют аббревиатуру WP.

Еврейские мудрецы из ADL уверены, что эти две буквы расшифровываются как White Power- «Белая Сила». Так, мол, бледнолицые показывают свое превосходство перед носителями кожи другого цвета и оттенка. Власть белых — вот что значит безобидный жест. Расовое превосходство.

К такому мнению эксперты ADL пришли после того, как в некоторых соцсетях пользователи запустили флешмоб как раз с этой целью — связать смыслами жест и его новое значение. Окончательно эксперты утвердились в своих подозрениях, когда белокожий стрелок Брентон Таррант, хладнокровно расстрелявший более 50 человек в двух мечетях в Крайстчерче в 2019 году, в суде налево и направо показывал тот же жест.

Кстати, этому жесту много тысяч лет. Его использовали еще древние греки — как символ плотской любви и поцелуя. Римляне использовали жест в более привычном нам значении, как одобрение. А вот на Востоке, в частности, в буддизме этот жест символизирует совершенство. В Японии, кстати, жест символизирует деньги: кольцо пальцев тут рассматривают как круг монеты. Неужто еврейская организация выступила против символа денег? Не может быть. А вот в Южной Америке за этот жест и правда могут побить: он означает оскорбление, связанное с однополым сексом. Что при этом значит кольцо из пальцев, лучше не задумываться. Арабы читают этот жест символом сглаза.

А что же жест значит у нас? Да что хотите. Россия — страна, в которой переплелись столько культур, что значение жестов может быть абсолютно любым. Одно можно с уверенностью утверждать: в поездке по США лучше отныне остеречься от использования этого жеста и на вопрос — How do you do? — отвечать традиционно, по-британски: All Right! И не забыть приветливо улыбнуться.