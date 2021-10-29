Пять лет за гостайну. Как диггерский блог Андрея Пыжа довел его до тюрьмы

Мосгорсуд приговорил блогера-диггера Андрея МШ (Андрея Пыжа) к пяти годам лишения свободы. Он незаконно получил информацию о засекреченных московских подземных объектах, относящихся к государственной тайне. Блогер свою вину в суде не признал.

Приговор блогеру

Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила о вынесении приговора по уголовному делу 37-летнего блогера Андрея Пыжа. Его признали виновным в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну.

«В суде установлено, что Пыж являлся участником так называемого диггерского сообщества и не имел допуска к государственной тайне и к сведениям, составляющим государственную тайну», — заявили в пресс-службе.

Согласно материалам дела, с декабря 2018-го по август 2020-го Пыж незаконно получил сведения о технических особенностях и конструкциях режимных объектов, расположенных в московском регионе.

За это его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Задержание и уголовное дело

До задержания Андрей Пыж был известен в сети как Андрей МШ. У него был канал на YouTube, где он снимал видео о заброшенных и подземных зданиях. Число его подписчиков там превысило 809 тысяч, а в Instagram на него подписаны более 26 тысяч человек.

Впервые внимание правоохранительных органов Пыж привлек в 2016 году, когда проник в коллектор отвода реки Дачной в реку Красненькую в Санкт-Петербурге. Это был охраняемый объект. За это на него составили административный протокол и постановили выплатить 75 тысяч рублей.

В следующий раз он был задержан и заключен под стражу 6 августа 2020 года. Ему вменили статью о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну.

Как сообщал источник ТАСС, его задержали из-за перевозки на Украину засекреченных данных о станциях Московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях. Напомним, что у блогера имеется гражданство как России, так и Украины.

Информацию он перевозил на флеш-накопителях и хотел использовать для своего блога. Документы содержали в себе данные о российском транспорте, но не касались оборонной или энергетической промышленности.

Другой источник ТАСС отмечал, что за блогером следили давно.

«Экспертиза о наличии гостайны в документах, изъятых у блогера, проводится в настоящее время в Тверской области, в экспертном центре, где проводятся также экспертизы по делам о терроризме и экстремизме», — заявлял он.

Позже Telegram-канала Baza со ссылкой на свои источники писал, что Пыж якобы собирался снимать видеоролик о московском «Метро-2» и как раз за сбор информации по этой теме был задержан.

«Метро-2» — это неофициальное название бывших засекреченных московских подземных транспортных сооружений мобилизационного предназначения. Они находились в ведении Службы специальных объектов главного управления специальных программ президента РФ и Минобороны до 1999 года.

Вокруг этой сети ходит множество слухов, некоторые считают, что она простирается от Кремля до Внуково. Для диггеров эта тема всегда была очень интересной. Однако почти вся информация по «Метро-2» является засекреченной и относится к гостайне.