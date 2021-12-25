Пять блюд за 1000 рублей. Накрываем бюджетный новогодний стол

Россиян предупреждают о возможном подорожании продуктов перед Новым годом. Некоторые уже выросли в цене, как, например, ингредиенты для селедки под шубой. Однако есть способы накрыть праздничный стол на четверых и потратить тысячу рублей.

Рецепты пяти блюд экономстола опубликовали в «Яндекс.Дзен». Автор поста уточнил, что при расчете стоимости угощений опирался на цены в магазинах Оренбурга, соответственно, в других городах они могут несколько отличаться.

Основное блюдо на Новый год

Основным блюдом в этом меню стала фаршированная скумбрия. Для ее приготовления потребуется 900 граммов скумбрии, килограмм шампиньонов, 200 граммов сыра, сок лимона, черный перец, соль, паприка, специи для рыбы и любая сушеная зелень, 200 граммов сметаны, одно яйцо и две луковицы.

Скумбрию нужно помыть, отрезать голову, выпотрошить, удалить кости. Филе положить кверху мякотью, добавить специи, сок лимона, масло и отправить в холодильник на час. В это время нужно обжарить грибы и лук, потом, когда они остынут, добавить тертые сыр и яйцо, зелень и сметану. После тщательно перемешать. Готовой начинкой нужно нафаршировать филе и закрыть шпажками. Сверху рыбу следует помазать маслом и отправить на 30 минут в духовку при температуре 180 градусов.

Гарнир на новогодний стол

На гарнир автор предложил сделать картофель «Дофин». Для этого нужно купить килограмм картофеля, 600 миллилитров сливок, соль, перец и чеснок.

Картофель надо очистить и нарезать кружками толщиной примерно 0,5 сантиметра. Потом сложить нарезанное в кастрюлю, залить сливками, добавить соли и перца и довести до кипения. После с закрытой крышкой кастрюлю надо подержать на огне еще 5-10 минут.

Следующий этап — перекладывание картофеля в посуду для запекания. Сливки, в которых варилась картошка, нужно процедить и залить им картофель, сверху можно посыпать зеленью и чесноком. После этого емкость нужно накрыть фольгой для запекания и отправить в духовку, разогретую до 190 градусов. Запекать «Дофин» нужно около 40 минут. Потом фольгу можно снять, но оставить картофель в духовке еще на 15 минут, пока он не станет золотистого цвета.

Салаты и закуски: краб и рыба

Еще одно блюдо — слоеный крабовый салат. Ингредиентами для него станут 200 граммов крабовых палочек, 200 граммов моркови по-корейски, 100 граммов сыра, 30 граммов зеленого лука, три яйца, майонез, соль и перец.

Первый слой в салате — натертый вареный белок, второй слой — натертые крабовые палочки с майонезом, затем зеленый лук, потом тертый сыр и майонез, следом — морковь по-корейски, майонезная прослойка и шестой слой — тертый желток. После приготовления салат надо убрать в холодильник на пару часов.

Закуска из сельди и свеклы. Потребуются 150 граммов сельди, 500 граммов картофеля, одна свекла, майонез, масло, чеснок и соль.

Вареный картофель нужно разрезать и половинки обжарить до небольшой корки. В натертую свеклу добавляются майонез и чеснок. Затем ее нужно выложить поверх картофеля. Последний штрих — кусочки селедки.

Что на десерт

На сладкое предлагается сделать десерт птичье молоко. Для крема будут нужны пять белков, 100 граммов сахара, один пакет ванильного сахара, шесть чайных ложек сока лимона, два пакетика желатина (примерно девять граммов), 100 миллилитров воды. Для изготовления глазури потребуются 100 граммов горького шоколада, 100 граммов сахара и 100 миллилитров сливок.

Желатин нужно замочить в воде, белки взбить с сахаром, ванильным сахаром и лимонным соком. Растворенный желатин в теплом виде добавить во взбитые белки. Приготовленный крем выложить в стаканы, креманки или бокалы и убрать в холодильник.

Для глазури ломтики шоколада нужно сложить в кастрюлю, добавить сахар, сливки и растопить на водяной бане, постоянно мешая. После этой массой нужно залить уже готовый белковый крем. Готовый десерт должен постоять в холодильнике еще несколько часов.