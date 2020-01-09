Пьяные травмы. Ученые выяснили, как алкоголь мешает людям выздоравливать

Исследователи обнаружили связь между тяжестью травм, продолжительностью лечения и количеством потребляемого человеком алкоголя. Оказалось, что пьяные люди не только чаще получают различные повреждения, но и дольше выздоравливают.

Хирурги-стоматологи Северо-Осетинской государственной медицинской академии выяснили, что люди, страдающие от хронической алкогольной интоксикации, в 2,5 раза чаще получают осложнения после челюстно-лицевых травм, а средний срок восстановления алкоголиков превышает обычный примерно на 20%. О результатах исследования сообщают «Известия».

Крысы в помощь науке

Сначала ученые проводили эксперименты на крысах: в рацион одной группы грызунов добавили этанол — основное действующее вещество алкогольных напитков. Другим давали этанол и суспензию тетрама, препарата для лечения алкогольной зависимости. Третья группа крыс питалась так же, как и до эксперимента.

Оказалось, что спирт снижает скорость регенерации костной ткани в организме. Исследователи взяли у каждой из крыс образец бедренной соли и наблюдали за тем, как протекает процесс восстановления. Заживление у крыс-алкоголиков из первой группы протекало значительно медленнее, чем у крыс-трезвенников из третьей.

Через 45 дней у первой группы кость начала воспаляться, в то время как у последних осложнений не было и организм справился с травмой. Результаты средней группы крыс, «алкоголиков на лечении», не отличались от результатов здоровых животных. Ученые считают, что нарушение восстановления костных тканей у алкоголизированных крыс вызвано нарушением процесса деления клеток костной ткани.

Алкоголь — враг человека

На втором этапе исследований североосетинские ученые наблюдали людей с алкогольной зависимостью, поступавших в больницу с челюстно-лицевыми травмами. По анализу крови наркологи определяли хронический алкоголизм — ряд печеночных ферментов присутствует в организме алкоголика на протяжении еще нескольких недель с момента поступления в медицинское учреждение, в то время как у здорового человека этих ферментов нет, либо они присутствуют в незначительном количестве.

«У сильно пьющих людей было отмечено развитие воспалительных осложнений в мягких тканях и костях, плохое или замедленное сращивание переломов», — передают «Известия» слова заведующего кафедрой стоматологии Северо-Осетинской государственной медицинской академии Георгия Тобоева.

Более того, врач отметил, что при хроническом алкоголизме у человека ухудшается работа иммунной системы. «Также злоупотребление алкоголем повышает вероятность возникновения болезни печени, что, в свою очередь, увеличивает риск проявления любых инфекций. В среднем у половины злоупотребляющих алкоголем встречаются поражения скелетных мышц, а также признаки атрофии мышечных волокон», — добавил он.

Кроме того, исследователи отметили, что в 70% случаев злоупотребляющие алкоголем люди слишком поздно обращаются за медицинской помощью, что тоже неминуемо ведет к осложнениям. По словам доктора медицинских наук и специалиста по гастроэнтерологии Алексея Буеверова, человек в состоянии алкогольного опьянения может просто-напросто не заметить травму вовремя.

«Следовательно, занесенная в рану инфекция с кожи другого человека или с земли, куда упал пострадавший, успеет развиться, что усложнит процесс лечения. Нередко именно инфекция, а не травма становится причиной смерти таких пациентов», — добавил он.