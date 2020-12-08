Пьяные посиделки закончились трагедией. 21-летнюю жительницу Зарайска выбросили из окна

21-летнюю девушку выбросили из окна четвертого этажа дома в Зарайске. От полученных травм она скончалась. В момент преступления подозреваемый мужчина был пьян. Сейчас 45-летний возлюбленный девушки задержан. Возбуждено уголовное дело. Подруга и дядя погибшей рассказали «360» о том, что никто из них не знал подозреваемого.

Труп молодой девушки нашли под окнами многоэтажного дома на улице Поселок Текстильщиков в Зарайске. По предварительным данным, погибшая вместе с подозреваемым распивала алкоголь. В какой-то момент мужчина почувствовал неприязнь к девушке и выкинул из окна. Эта информация подтвердилась показаниями свидетелей.

Подозреваемый в убийстве ранее уже был судим за кражу и по тяжким статьям, выяснили следователи. В Подмосковье он приехал из Оренбурга.

Застолье привело к трагедии

Подруга погибшей Даши М. рассказала «360», что до отношений с Алексеем, который сейчас подозревается в убийстве девушки, Даша долгое время встречалась с другим мужчиной. Ее бывший возлюбленный также был на много старше ее и ранее был судим. Они расстались, когда мужчину повторно посадили. После этого у девушки завязались отношения с Алексеем.

Фото: «ВКонтакте»

Отец погибшей девушки умер, год назад погибла и ее мать. Женщина попала в ДТП неподалеку от Зарайска. После смерти родителей у Даши остались два дяди — Сергей и Андрей, рассказала подруга Даши.

На улице Поселок Текстильщиков Даша получила квартиру, рассказала ее подруга. Девушка отметила, что жилье погибшая получила после совершеннолетия, до этого она жила то в детском доме, то у своего дяди, который был ее опекуном.

По словам собеседницы «360», в общежитии, где произошла трагедия, Даша со своим молодым человеком и еще одним мужчиной выпивали.

«Они там отмечали […] и это застолье вот к такому привело», — добавила подруга погибшей. Девушка отметила, что не была знакома с Алексеем, но знала, что пара жила в квартире Даши.

Подозреваемого никто не знал

Андрей — дядя погибшей Даши — рассказал «360», что квартира, в которой жила девушка, ей не принадлежала, жилплощадь принадлежала городу.

Мужчина добавил, что давно не видел Дашу, поскольку девушка больше общалась с другим своим дядей — братом Андрея Сергеем. Собеседник «360» рассказал, что следователь сообщил им, что на теле Даши было обнаружено две травмы в области черепа. Андрей отметил, что ни он, ни его брат, не знали подозреваемого в убийстве.

«По ходатайству следователя следственного отдела по Коломне главного следственного управления СК России по Московской области в отношении подозреваемого в убийстве жительницы города Зарайска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала «360» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, причастность мужчины подтверждается показаниями свидетелей.