  • Пьяное кумовство. Участковый расчленил уборщицу и попытался спрятать части в Кузбассе

    22 ноября 2019, 13:35

    Анна Старицкая

    Кузбасский полицейский задержал расчленителя. Мужчина «по пьяни» повздорил с кумой и слишком сильно ударил ее по голове. Проспавшись, испугался, расчленил тело и, хлебнув для храбрости, отправился выбрасывать останки. Однако во время второй ходки его уже поджидал участковый.
    Пьяное кумовство. Участковый расчленил уборщицу и попытался спрятать части в Кузбассе

    Убийство произошло 21 ноября в кемеровском поселке Бачатский. По словам представителей пресс-службы регионального главка МВД, в полицию позвонил мужчина, нашедший части человеческого тела в мусорном контейнере. На место приехал участковый, который и задержал расчленителя.

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    «Он заметил нетрезвого мужчину, который нес к контейнеру сверток. Полицейский остановил его и в ходе осмотра выяснил, что в нем также находилась часть тела человека», — добавили в пресс-службе.

    Другие останки обнаружили в квартире задержанного, пояснили в Следственном комитете, где уже возбудили дело об убийстве. По версии ведомства, убийца и его 43-летняя жертва несколько дней вместе пили. Вероятно, в какой-то момент они поссорились.

    «Мужчина ударил женщину по голове, от полученного повреждения она скончалась. После чего злоумышленник решил избавиться от тела, чтобы сделать это незаметно, отчленил некоторые части», — отметили в СКР.

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    Знакомый с ситуацией источник «Газеты Кемерова» пояснил, что женщина работала уборщицей в местной школе. А по сведениям «Московского комсомольца», убитая Светлана Черкашина была кумой задержанного работника Бачатского угольного разреза Виктора Галенко.

    Погибшая была на проводах родственника в армию. Там выпила и решила продолжить веселье с кумом. Он проживал в том же подъезде и тоже в тот день выпивал. Правда, как убивал Светлану, совершенно не помнит.

    «Потерпевшая сказала ему, что хочет спать, а тот ответил, что будет продолжать пить. Утром мужчина зашел на кухню и увидел, что знакомая была уже мертвой, с пробитой головой. Он не смог вспомнить, как убил ее», — добавил собеседник.

    Источники отмечают, что смертельный удар по голове мужчина нанес подставкой для ножей. А для расчленения ее тела использовал три ножа и ножовку по металлу.

    «Сначала он выкинул „партию“ рук и ног. Когда пошел снова к мусорным бакам, его уже задержали. В квартире нашли тело, только голова была на месте. Семья женщины была обычной», — рассказал собеседник.

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    По словам другого источника, ранее задержанный уже был судим. В то же время местное издание «Мое Белово» сообщает, что знакомые и соседи считают 59-летнего подозреваемого человеком неагрессивным, мирным и спокойным. Светлану тоже характеризуют положительно, у нее остались муж, двое дочерей и внуки.

    Примерно 10 лет назад, когда мужчина работал монтером пути на Бачатском угольном разрезе, с ним произошел несчастный случай. В грозу они с коллегой, который нес на плече лом, шли вдоль путей. Внезапно в напарника ударила молния, он погиб. Задержанного тоже зацепило, но он выжил, оставшись хромым.

    Ранее похожая история произошла в Санкт-Петербурге. Доцент СПбГУ Олег Соколов в ссоре убил свою сожительницу и аспирантку Анастасию Ещенко. Мужчина расчленил тело и хотел утопить его в реке Мойке. В момент задержания он также был пьян, а в его рюкзаке правоохранители обнаружили части женского тела.