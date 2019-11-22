Пьяное кумовство. Участковый расчленил уборщицу и попытался спрятать части в Кузбассе

Кузбасский полицейский задержал расчленителя. Мужчина «по пьяни» повздорил с кумой и слишком сильно ударил ее по голове. Проспавшись, испугался, расчленил тело и, хлебнув для храбрости, отправился выбрасывать останки. Однако во время второй ходки его уже поджидал участковый.

Убийство произошло 21 ноября в кемеровском поселке Бачатский. По словам представителей пресс-службы регионального главка МВД, в полицию позвонил мужчина, нашедший части человеческого тела в мусорном контейнере. На место приехал участковый, который и задержал расчленителя.

«Он заметил нетрезвого мужчину, который нес к контейнеру сверток. Полицейский остановил его и в ходе осмотра выяснил, что в нем также находилась часть тела человека», — добавили в пресс-службе.

Другие останки обнаружили в квартире задержанного, пояснили в Следственном комитете, где уже возбудили дело об убийстве. По версии ведомства, убийца и его 43-летняя жертва несколько дней вместе пили. Вероятно, в какой-то момент они поссорились.

«Мужчина ударил женщину по голове, от полученного повреждения она скончалась. После чего злоумышленник решил избавиться от тела, чтобы сделать это незаметно, отчленил некоторые части», — отметили в СКР.

Кумовская ссора

Знакомый с ситуацией источник «Газеты Кемерова» пояснил, что женщина работала уборщицей в местной школе. А по сведениям «Московского комсомольца», убитая Светлана Черкашина была кумой задержанного работника Бачатского угольного разреза Виктора Галенко.

Погибшая была на проводах родственника в армию. Там выпила и решила продолжить веселье с кумом. Он проживал в том же подъезде и тоже в тот день выпивал. Правда, как убивал Светлану, совершенно не помнит.

«Потерпевшая сказала ему, что хочет спать, а тот ответил, что будет продолжать пить. Утром мужчина зашел на кухню и увидел, что знакомая была уже мертвой, с пробитой головой. Он не смог вспомнить, как убил ее», — добавил собеседник.

Источники отмечают, что смертельный удар по голове мужчина нанес подставкой для ножей. А для расчленения ее тела использовал три ножа и ножовку по металлу.

«Сначала он выкинул „партию“ рук и ног. Когда пошел снова к мусорным бакам, его уже задержали. В квартире нашли тело, только голова была на месте. Семья женщины была обычной», — рассказал собеседник.

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По словам другого источника, ранее задержанный уже был судим. В то же время местное издание «Мое Белово» сообщает, что знакомые и соседи считают 59-летнего подозреваемого человеком неагрессивным, мирным и спокойным. Светлану тоже характеризуют положительно, у нее остались муж, двое дочерей и внуки.

Примерно 10 лет назад, когда мужчина работал монтером пути на Бачатском угольном разрезе, с ним произошел несчастный случай. В грозу они с коллегой, который нес на плече лом, шли вдоль путей. Внезапно в напарника ударила молния, он погиб. Задержанного тоже зацепило, но он выжил, оставшись хромым.

Ранее похожая история произошла в Санкт-Петербурге. Доцент СПбГУ Олег Соколов в ссоре убил свою сожительницу и аспирантку Анастасию Ещенко. Мужчина расчленил тело и хотел утопить его в реке Мойке. В момент задержания он также был пьян, а в его рюкзаке правоохранители обнаружили части женского тела.