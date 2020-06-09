Ночью с 8 на 9 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов попал в аварию. Пьяный за рулем джипа, он вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с грузовичком доставки. Сам актер не пострадал, а вот второй участник аварии, 58-летний водитель-курьер Сергей Захаров, погиб. К сожалению, такие случаи для России не редкость. Почему у нас считается нормальным садиться пьяным за руль, рассуждает колумнист «360».

Предварительно Михаила Ефремова будут судить по 264-й статье УК, ему может грозить до 12 лет колонии, но многие сомневаются в том, что актер получит реальный срок или будет его отбывать в местах не столь отдаленных, а не в московской квартире, как это было с госпожой Васильевой.

Причем сейчас многие медийные личности жалеют Ефремова, вспоминая о его актерских заслугах.

А ведь в России пьяные аварии — обычное дело. Только 2018 году их было больше 16 тысяч. Ежегодно в них погибают порядка 4,5 тысячи человек.

Да и сам Ефремов в пьяных авариях уже бывал: в 2009 году ему чудом удалось избежать реального наказания. В начале 2020 года его за пьяный дебош не пустили в самолет в Петербурге.

Сейчас, как сообщают СМИ, за вождение в нетрезвом состоянии ищут ведущую и блогершу Анастасию Ивлееву — она вела прямую трансляцию в своем блоге, пила шампанское, сделала якобы «глоточек», а затем села за руль.

Почему многие россияне не считают страшным, опасным и преступным сесть за руль после веселого застолья? Или, может, как раз опасным и считают, поэтому и садятся. Потому что алкоголь отключает здравый смысл, место логики занимают адреналин и бравада, что в итоге приводит к страшным последствиям.

Причины такого отношения к законам и безопасности назвать сложно, каждый руководствуется чем-то своим. Может быть, играет свою роль русское «тормоза для слабаков», из-за которого считается, что чем быстрее едешь, тем лучше, даже если высок риск не доехать совсем. При этом чем больше человек выпил, тем меньше он думает о последствиях своих пьяных гонок.

Либо работает логика «правила созданы для того, чтобы их нарушать», потому что маргинальность и протест всегда в моде у незрелых людей. А, как показывает практика последних событий, незрелых людей в стране все еще очень много, даже среди, казалось бы, взрослого и ответственного населения — несмотря на опасность вируса люди продолжали устраивать вечеринки, нарушать режим самоизоляции, сбегать из обсерваторов.

Характерно то, что многие сейчас жалеют Ефремова, ищут ему оправдания. Например, уже появилось предположение, что у актера была «вестибулярная дисфункция» и ему просто стало плохо. Мол, выехал на встречку и ехал по прямой, а пьяные так не едут. Другие ищут причину аварии в действиях коварных властей, которые подставили неудобного человека — официант мог капнуть «эликсир» в минералку или еду…

Жалели до этого и других пьяных водителей, если они были известными, состоятельными и «заслуженными». Известная телеведущая Тина Канделаки жалеет «блистательного русского артиста», а пьяная авария выглядит в ее глазах «нелепо и обидно». Только вот ни на нелепость, ни на обидную ошибку все это не похоже. Человек погиб из-за чужого алкоголизма и безответственности, и это страшно и преступно, а не нелепо. И ни деньги, ни соболезнования его уже не вернут.

Из-за такой жалости, может, и развилась безнаказанность. Ведь Ефремов, каким бы он ни был хорошим актером, давно известен своими проблемами с алкоголем. И в аварию попал не тот актер, которого мы знали по «Современнику», по замечательному чтению стихов, по таким фильмам, как «Когда я стану великаном», «12» и другим, а человек распустившийся, потерявший в алкоголе талант и здравый смысл.

Сам Ефремов после аварии говорил, что «вылечит» пострадавшего, потому что у него «денег *** (много)». И это еще раз доказывает: многие, в том числе и блистательные в прошлом артисты, не понимают, что не любую ошибку можно исправить деньгами.

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