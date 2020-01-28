«Пивнушки-разливнушки» пустят в расход в Подмосковье

С лета в Подмосковье запретят продавать разливное пиво в жилых домах — в области могут закрыть две тысячи магазинов. Их владельцы, конечно, против, и через общественников пожаловались Федеральную антимонопольную службу на нарушение свободы конкуренции. Но представители ФАС и Генпрокуратуры участвовали в обсуждении закона и не высказали возражений.

В конце 2019 года Мособлдума приняли региональный закон, по которому нельзя будет продавать разливное пиво в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах. Это не повлияет на работу баров и кафе. Запрет вступит в силу 1 июня 2020 года. Но бизнес так просто сдаваться не хочет.

Член президиума общественной организации «Опора России» Алексей Небольсин объяснил «360», что к ним обратились владельцы магазинов, оптовики и производители пива. По просьбе предпринимателей общественники попросили ФАС проверить, не нарушает ли документ закон о конкуренции.

Принятым законом, по словам Небольсина, Мособлдума предоставила преимущества магазинам, продающим алкоголь в заводской таре производителя. А торговцам разливных напитков ограничила право на продажу. Хотя раньше таких препятствий не было ни в федеральных, ни в региональных законах.

По его словам, сейчас в жилых домах Подмосковья расположены около двух тысяч торговых точек разливного пива. Если они закроются, люди не станут меньше пить. Просто заменят разливное пиво баночным или бутылочным, а может, даже крепким алкоголем.

ФАС в курсе

Зампредседателя Мособлдумы Константин Черемисов рассказал «360», что закон дважды обсудили на круглых столах в присутствии представителей ФАС, прежде чем принять.

«При них все обсуждали, и они говорили, что закон правильный. И их комментариев о том, чтобы что-то нарушали, я не слышал», — сказал он.

Документ успешно прошел все думские комитеты, правовое управление и Генпрокуратуру. Если бы в нем и были спорные моменты или в ведомстве сочли, что таком виде документ принимать нельзя, парламентарии получили бы соответствующие заключения.

Вся надежда на лень

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин пояснил, что регионы вправе решать, торговать пивом в жилых домах или нет. Принятый в Московской области закон, по его мнению, не нарушает свободу конкуренции. По статье 16 закона 171-ФЗ, местные власти могут ввести дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета продажи алкоголя везде, кроме общепита.

«Здесь никаких ограничений конкуренции нет, речь не идет, что каким-то компаниям запрещено торговать или малым пивоварам. Здесь речь идет о том, что регион использовал свое право, которое у них есть по федеральному закону», — добавил он.

По его мнению, закрытие магазинов поможет жителям Подмосковье меньше пить. Основная проблема, считает он, в доступности спиртного. Если бы не было возможности «в халате и тапочках» спуститься в «алкомаркет», у многих бы не возникало желание «догнаться» — просто лень было бы далеко идти.

«Я думаю, это будет неким сдерживающим фактором. Понятно, что если очень сильно приспичит, то найдут. Но если это не очень сильное желание, то лень может пересилить», — заключил он.

На благо жителей

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко также уверен, что подмосковный закон не ограничивает конкуренцию. А закрытие магазинов он горячо приветствует, подчеркнул Онищенко в разговоре с «360». По его наблюдениям, большинство торговых точек располагается именно в жилых домах, а не в отдельно стоящих павильонах. Чем меньше их останется, тем меньше жители Подмосковья будут пить.

«Очень правильное решение приняли. В магазинах в жилых домах у пива — территориальная доступность и выгодная цена. Можно же и кружку, и стакан купить, им лишь бы продать. В магазинах антисанитария, бывают бомжи. И все это на глазах детей, стариков, которые сидят около подъезда», — заключил Онищенко.

В беседе с «Ведомостями» глава подмосковного Минпотребрынка Владимир Посаженников напомнил, что торговлю разливным пивом ограничили из-за многочисленных жалоб тех, кто живет по соседству с торговыми точками. Ведь любителей пенного в Подмосковье немало. За первые девять месяцев прошлого года область стала лидером по продаже пива в России, разделив первое место с Москвой.