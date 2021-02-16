Питомцы станут грузом в поездах. Повторения «живодерских» историй из самолетов не исключены

Минтранс утвердил новые правила перевозки животных в поездах. В приказе говорится о двух вариантах транспортировки: один — для маленьких питомцев, а другой — для тех, кто покрупнее. Больших животных планируют перевозить в грузовых вагонах. Вот только встает вопрос, а не повторится ли ситуация с «Аэрофлотом», когда животные страдали во время транспортировки.

Путешествие по рельсам

С 1 сентября 2021 года в силу вступают новые правила, утвержденные Минтрансом. Они касаются перевозки животных в поездах. В приказе список документов, которые регламентируют перевозки в пассажирских поездах мелких домашних животных и крупных. Последних отнесли к грузам, и перевозить их, соответственно, придется в грузовых вагонах. В документе уточняются, что это будут специально оборудованные грузовые вагоны.

Грузоотправитель обязан обеспечить животных всем необходимым: водой, кормом и подстилкой на весь путь следования. Все необходимые вещи рассчитываются исходя из установленных сроков перевозки и еще двухдневного запаса. Это нужно на случай, если произойдет непредвиденная задержка вагонов с животными в пути следования. Другими словами, питомец может приехать в нужное место спустя два дня, все время сидя в грузовом вагоне.

С перевозкой животных у некоторых компаний были проблемы. Речь тогда шла про авиаперевозчиков. «Аэрофлот» со скандалом выходил из таких ситуаций, так как после полета хозяева получали своих питомцев либо с травмами, либо испуганными и отстраненными, а в некоторых случаях даже мертвыми.

В феврале главный редактор Telegram-канала Baza Никита Могутин летел со своей собакой в Стамбул. По прилете он обнаружил поврежденную переноску, в которой его ждало испуганное животное.

В июне жительница Петропавловска-Камчатского Ирина Павлова сняла с самолета свою таксу, у которой был разбит глаз. А у самой переноски была выломана дверца.

У Кристины Ильичевой собака по прилете была вся в крови. Это при том, что животное, по словам хозяйки, было приучено к перевозке в самолетах. Да и перед полетом собаке на всякий случай дали успокоительное.

Рабочие правила

В России при перевозке животных в поездах дальнего следования не всегда нужны ветеринарные документы. Бумаги не требуются, если не предполагаются смена владельца животного и участие в выставке.

Если же владелец хочет продать питомца или участвовать в выставке, нужен ветеринарный сопроводительный документ. Комнатные животные должны перевозиться в ящиках, корзинах, клетках или контейнерах. Емкости должны располагаться в местах для ручной клади. Размер такой сумки не должен превышать 180 сантиметров по сумме трех измерений.

Крупных собак пока еще перевозят в намордниках и с поводком под наблюдением хозяев в отдельном купе купейного вагона. То есть для перевозки большой собаки нужно выкупить все купе.

Без повторений

Руководитель ассоциации специалистов и юристов по правам и защите животных «Зооправо» Анастасия Федюнина в беседе с «360» отметила, что прежде чем делать выводы о новых правилах, нужно увидеть, как выглядит этот грузовой вагон, в котором животные будут ехать. То есть что будет внутри состава и какие условия создадут для питомцев, пока остается загадкой.

Президент центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова в разговоре с «360» отметила, что если общество стремится относиться к животным как к живым, чувствующим существам, то условия передвижения должны быть такими же, как и для людей. А ведь никто своего родственника в грузовом отделе не повезет.

Главное, чтобы это не превратилось в историю с «Аэрофлотом», который бесконечно теряет и калечит животных ввиду недобросовестного отношения к перевозке живого груза Анастасия Федюнина.

По мнению собеседницы «360», переноски будут кидать в вагон на тех же основаниях, на которых закидывают туда и другие габаритные предметы. А это значит, что уже на этом этапе животные могут получить травмы.

Новожилова отметила, что нужно несколько раз взвесить свое желание взять питомца с собой в ту или иную долгую поездку. Некоторые путешествия заканчиваются для животных травмами, смертью или проблемами с психикой.

«Думаю, есть шанс, что так и будет (повторение истории с „Аэрофлотом“ — прим. ред.). Для той утилитарной модели общества, в которой мы живем, наверное, это где-то норма, когда животных под цвет обоев покупают или как для витрины: купил, показал, сказал, что стоит тысячу долларов. В том обществе, к которому хотелось бы стремиться, где ценностью является образ жизни, нет меркантильного подхода. [В этом обществе] это, конечно, не может быть нормой», — сказала Новожилова, добавив, что для животных в грузовом вагоне невозможно сделать какие-то отдельные правила.

Необдуманный регламент

Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева объяснила «360», что некоторые владельцы проворачивают «черно-серую» схему, когда везут животных на поезде. Они договариваются с проводником, чтобы он довез животное до нужной точки. Но проблема этого сценария в том, что проводник не следит за питомцем и нередки случаи, когда животные сбегали на остановках.

«Представляете, люди всю жизнь эти грузовые вагоны перетягивали, перекидывали грузы, а тут животные. Тут должны быть регламенты по обращению с животными, должно быть обучение у людей», — сказала Дмитриева.

Пока вокруг новых правил Минтранса по перевозке животных много вопросов, отметила Дмитриева. Например, в самолете животное будет лететь, допустим, три-шесть часов. Эту дорогу оно еще способно выдержать без еды, справления нужды и так далее. Что делать, есть в поезде путь длится двое или трое суток? По идее Минтранса, питомцев будут кормить. Но ведь животные разные, каждое привыкло к определенному корму: влажному, сухому, натуральному или какому-либо другому. У питомцев разные организмы, заточенные под определенную пищу в связи, например, с болезнями. Непонятно, будут ли животных кормить подобающим образом.

Дмитриева отметила, что закон придумали, но регламент его выполнения не обозначили.

Чем кормить? Кто-то ест сухой корм, кто-то натуральный, кто-то влажный. Открывать клетку, чтобы кормить? Кто это будет делать, какой-то проводник? Животное может быть агрессивным с незнакомыми людьми. Животное где будет ходить в туалет? Представляете, какой там запах, если там 10 собак сутки едут Екатерина Дмитриева.

Дмитриева обратила внимание, что в грузовых вагонах важна температура. Животным зимой нужно отопление, а летом кондиционер.

В случае, если животное в ходе поездки пострадает, кто будет нести ответственность и какую — этот вопрос тоже пока стоит. По словам Дмитриевой, пока не ясно, компенсации будут как за потерянный чемодан или в каком-то другом формате.