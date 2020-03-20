Из московской деревни Терехово выселили всех жителей. Люди уехали, а их питомцы остались на развалинах

Последнюю деревню в черте Москвы — Терехово — успешно снесли в начале года. Люди переехали в квартиры, а вот домашние животные остались. И пока техника сносит остатки деревянных домиков, брошенных на произвол судьбы зверей пытаются спасти зоозащитники, но помогать им в этом никто не спешит.

Изначально планы по сносу Терехова появились еще в 2006-м, но тогда дело затянулось и люди спокойно жили в своих домах еще более 10 лет. Но в конце 2019-го ситуация обострилась — земля в пойме Москвы-реки, недалеко от престижной Рублевки, больше не могла оставаться незамеченной и, как следствие, незастроенной.

Активно выселять людей начали еще зимой, последние жильцы переехали к концу февраля. Тогда же активисты начали понемногу обращать внимание на покинутых животных, но вывезти всех до сих пор так и не смогли.

Формально домашние

Десятки собак и кошек бродят по развалинам бывшей деревни, они обречены на голодную смерть, если кто-нибудь не заберет их к себе. Сейчас этим занимаются активисты и волонтеры — четыре женщины уже забрали к себе 18 кошек и четырех собак. Но внезапно оказавшихся бездомными животных еще много.

Для уничтоженной деревни такая ситуация не редкость. Как рассказала «360» менеджер по работе с животными одной из клиник, которые участвовали в спасении питомцев, Наталья Габрусевич, эти домашние по виду и повадкам звери могли не иметь конкретного хозяина, как это часто бывает за городом.

«То есть они не стерилизованные, не сильно ухоженные. А домашними мы их называем, потому что условно у них был человек, который их кормит, а теперь человек этот уехал», — объяснила она.

За несколько месяцев на улице, хоть зима и не была слишком холодной, некоторые животные погибли, а те, кто все же выжил, сильно изменились.

Некоторые кошки были в таких колтунах, что невозможно их было расчесать, пришлось брить наголо машинкой. У троих был лишай, инфекционные заболевания, которые они тоже там уже подхватили Наталья Габрусевич менеджер по работе с животными.

При этом все волонтеры в один голос говорят, что даже те животные, которые одичали за недели или месяцы на улице, после нескольких спокойных дней дома снова становятся домашними. «Такое бывает с животными, когда они через подобные ситуации проходят, они просто боятся, но спустя какое-то время они снова будут ручными, ласковыми, хорошими, домашними», — заключила она.

Извините, мест нет

Волонтер Елена Щеглова рассказала «360», что помогать в спасении зверушек им никто не спешит. «Ни один приют не принимает животных. Я написала нескольким в Instagram — у всех нет мест. Одни попросили через полтора месяца написать, а другие все просто сказали, что нет места», — объяснила она.

Остаются только частные приюты, в которые еще можно отдать собак и кошек, но денег на них у волонтеров нет, а муниципальные, по словам Щегловой, забиты под завязку. «Поэтому все ложится на плечи добровольцев, волонтеров, которые сами пытаются найти временное пристанище животным, вылечить и найти постоянный дом», — добавила она.

А содержание даже одной маленькой кошечки, подобранной на улице, может влететь волонтерам в копейку. Сначала животному надо сделать первичные анализы, которые обходятся примерно в две с половиной тысячи на кошку, потом простерилизовать и привить, рассказала «360» волонтер Марина Соколова, забравшая к себе нескольких животных.

На здоровую кошку, по подсчетам Соколовой, уходит порядка семи тысяч рублей, но после нескольких недель на улице здоровыми остаются единицы, поэтому добровольцев ждут еще и расходы на лечение.

Наталья Габрусевич подтвердила: сегодня в России спасение бездомных животных чаще всего — дело рук неравнодушных людей, а организации и фонды, которые могли бы помочь, к этой истории так и не подключились.

Капкан реновации

Сейчас, когда на месте деревни остались развалины, а часть территории уже разравнивают под застройку, в округе еще остались кое-какие организации — шиномонтаж, автосервис, мойка и маленький магазинчик.

Оставшиеся в них люди сами подкармливают животных и сообщают о них волонтерам, потому что найти на территории бывшей деревни брошенных питомцев очень сложно, единственный шанс — ждать, что они выйдут туда, где их часто кормили. Но скоро ситуация может стать совсем критичной.

Весь ужас в том, что кошкам оттуда бежать некуда, потому что кругом вода. И дорога — это мост, кошки туда не побегут, а если и побегут, то их там собьют. Это замкнутый круг Марина Соколова волонтер.

Кроме того, скоро территорию могут просто огородить, тогда оставшиеся животные останутся в бетонном капкане и просто умрут от голода. По словам Соколовой, уже сейчас вычищенную после сноса домов землю начали огораживать.