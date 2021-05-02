Питание после Пасхи. Диетолог рассказал, как выйти из поста без вреда для здоровья и срывов

На Пасху завершается самый долгий пост для православных христиан. За это время организм привык к другому рациону. Как правильно выйти из строгих ограничений в питании, «360» рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева.

Новый рацион

Во время поста верующие отказываются от молочной продукции, яиц, мяса, рыбы. При возвращении этих продуктов в обычный рацион стоит соблюдать осторожность.

«Нормы, что вот столько нужно, нет. Просто выходить в любом случае нужно постепенно. Если молочные, молочнокислые продукты, рыба, мясо были исключены полностью в течение даже двух недель, у кого-то месяца, то для начала можно добавить, допустим, одну порцию. Например, съесть кусочек курочки, или одно яичко, или выпить стакан молока, или съесть 100-150 граммов творога. Это в первый день», — посоветовала диетолог.

Во второй день уже можно включить две порции, а в третий день — соответственно, три.

«И посмотреть: если нормальная идет реакция, то, я думаю, в течение недели уже можно выйти на обычную норму», — допустила Шмелева.

Самое главное правило — сразу не давать большие пищевые нагрузки. Причем речь идет даже не столько о белке, сколько о килокалориях. Учитывая, что объем пищи сократился, снизилась и скорость метаболизма в организме. Как только человек дает большую пищевую нагрузку по килокалориям при низкой скорости метаболизма, все начинает откладываться в жиры из-за этого диссонанса.

А по белку нет нормативов. Но если дать неделю разгона, это будет оптимально.

В любом случае какой-то уход в крайность — это все-таки определенные ограничения. А из ограничений выход всегда должен быть плавный Ольга Шмелева.

Некоторым людям может потребоваться больше недели для выхода из поста с точки зрения разгона метаболизма, по белку — нет. По сути, объем килокалорий у постящихся снижается незначительно, так как в это время люди просто заменяют белковую пищу на углеводную.

Реакции организма на смену питания

Если сразу насытить организм большим количеством белка, начнутся метеоризм и отрыжка, запустятся процессы брожения. Все потому, что организм уже привык к другому качеству питания. Пища будет дольше перевариваться в желудке.

«Я думаю, какой-то уж большой реакции со стороны организма не будет, какого-то большого минуса. Скорее, только такие вот диспептические явления либо верхних отделов со стороны желудка — чувство тошноты, тяжести, отрыжки, либо нижних отделов в виде жидкого стула и метеоризма», — отметила диетолог.

Зато есть риск набрать вес. Организм не успеет переработать большие порции, поэтому еда будет автоматически откладываться в жировое депо.

В первые дни важно найти замещение. Можно подключать белок, но при этом надо есть большое количество овощей. Они занимают много пространства в желудке, таким образом сокращая место для более калорийной еды. Или же перед приемом пищи можно выпить воды.

Пасхальный стол — это полезно?

Праздничный стол на Пасху — серьезной удар по организму. Для постящихся это большая нагрузка. Однако даже если люди не придерживались такой системы питания, это все равно высококалорийный праздник.

«У нас это действительно национальное — оторваться в праздники. <…> Пора отходить от этих правил и не отрываться, а вспомнить про ограничения», — призвала Шмелева.

Кулич — это простые углеводы, которые увеличивают нагрузку на поджелудочную железу и влияют на отложение жировых запасов.

Веганизм навсегда

«Я не приверженец исключения животного белка. Есть незаменимые аминокислоты, которые являются только животными», — сказала врач.

Поэтому если человек не любит мясо, то пусть хотя бы не отказывается от рыбы. Можно, конечно, как-то рассматривать сою в качестве растительной замены, но она должна быть высококачественной, от определенных производителей.

«У человека в результате [отказа от продуктов животного происхождения] накапливается дефицит незаменимых аминокислот — и тогда потом начнутся серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому я не приверженец веганства», — подытожила Шмелева.