Пес упал со скалы и больше месяца выживал один. Он ел водоросли и полз к пляжу

Шарпей по кличке Шэдоу упал со 150-метровой скалы и выжил, хотя найти его не могли больше месяца. Со сломанной лапой пес питался водорослями и ждал, что за ним придут. «360» узнал историю его чудесного спасения и исцеления.

Семейная пара Эмбер и Уэйн считали, что их пес Шэдоу погиб после того как он упал с высокой скалы, погнавшись за овцой. Все произошло весной в английском Дорсете во время очередной прогулки семейной пары около местного маяка. Увидев, что их питомец упал с высоты со скалы они быстро спустились вниз, в мыслях уже попрощавшись с ним. Но внизу не оказалось ни самого пса и ни его следов. Оказалось, что пес упал в обрыв и долго не мог выбраться.

Только спустя шесть недель Шэдоу выполз на пляж, где его увидел случайный прохожий. На протяжении всех 45 дней Шэдоу боролся за жизнь. Пес не хотел умирать — все это время он питался прибитыми к берегу водорослями, экскрементами овец и палочками. Он облизывал влажные камни, чтобы не умереть от жажды. Из-за такого рациона Шэдоу потерял больше половины веса — с 22 до 10 килограмм. Выкарабкаться из обрыва он просто не мог, потому что у него сломалась задняя лапа.

Нашедший шарпея прохожий вызвал ветеринаров. Медикам пришлось удалять палки, камни и высушенные водоросли из его желудка. Ему сделали операцию на сломанной ноге. Через газеты хозяев быстро нашли. «Когда мой муж впервые увидел его, Шэдоу был в таком ужасном состоянии, что муж его не узнал, так плохо он выглядел», — рассказала Эмбер.

Но по истечении полугода Шэдоу полностью оправился от полученных травм и снова набрал вес, который потерял за прошедшее время. К Рождеству он уже снова отправился с хозяевами на скалы — с надежным поводком.

Хозяйка Шэдоу Эмбер Уайтинг сказала, что после операций и физиотерапии пес чувствует себя хорошо. «Глядя на него, никогда не догадаешься, через что он прошел. Просто невероятно, что он с нами, это настоящее рождественское благословение. Он так много значит для всей семьи и трех наших сыновей, которые вернули своего лучшего друга. Это было абсолютное чудо, что он выжил», — добавила она.