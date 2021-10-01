Врачи призвали отказаться от привычки пить кофе натощак

В первый день октября отмечают Международный день кофе. Один из самых популярных напитков обладает полезными свойствами для организма: он бодрит и успокаивает. Но тем, у кого есть проблемы со здоровьем, придется ограничить потребление кофе. А от привычки пить его на голодный желудок стоит отказаться всем.

Международный день кофе отмечают 1 октября. Такую дату в 2015 году установила Международная организация кофе. Сейчас праздник отмечают в 75 государствах мира. В этот день в странах, производящих кофе, собирают урожай зерен.

Согласно сайту Международной организации кофе, это праздник фермеров, обжарщиков, бариста, владельцев кофеен и всех тех, кто трудится над созданием напитка. До этого празднования в честь кофе впервые прошли в Японии в 1983 году. Другие страны также последовали ее примеру, например, в Италии этот праздник отмечают 17 апреля.

Норма кофе для каждого

Многим жителям мегаполиса сложно представить свой день без хотя бы одной чашки кофе. Но перебарщивать с напитком не стоит. Диетолог Елена Соломатина объяснила «360», что в день можно выпивать до четырех чашек кофе без последствий для здоровья. Тем не менее некоторым людям придется отказаться от бодрящего напитка.

Если в данный момент артериальное давление повышено, то стоит отказаться от кофе, поскольку не нужно тонизировать организм Елена Соломатина.

Кофе не рекомендовано тем, у кого есть заболевания со стороны нервной системы, например, повышенная возбудимость. По словам Соломатиной, от кофе придется отказаться и тем, у кого есть заболевания ЖКТ, связанные с повышенной кислотностью. Для таких людей утро, начавшееся с кофе натощак, спровоцирует повышение кислотности.

От крепкого кофе на голодный желудок стоит отказаться и людям без заболеваний. Заместитель директора по лечебной работе клиники «Питание и здоровье», врач-диетолог Дарья Русакова рассказала «360», что такой утренний ритуал может нарушить переваривание пищи и вызвать болевые ощущения.

«Кофе также не рекомендуют детям и беременным. Его стоит ограничить при нарушении сердечного ритма и различных типах аритмии», — добавила Русакова.

А есть ли польза?

Несмотря на противопоказания, от напитка есть польза. По мнению Соломатиной, чтобы взбодриться, лучше выбрать кофе, а не энергетические напитки.

«В энергетических напитках присутствует сахар и газировка, а кофе связан с другими компонентами. Он тонизирует достаточно длительное время, но действует мягко. <…> Тонизация от кофе обусловлена действием кофеина, а потом кофе, наоборот, начинает успокаивать: сначала сосуды сужаются, а потом, наоборот, расширяются», — объяснила диетолог.

Чтобы получить максимум полезных свойств от напитка, его нужно правильно пить. Кофе не стоит смешивать с сахаром или молоком в больших количествах. Это объясняется тем, что сочетания с молочным белком перевариваются сложнее, а сахар всасывается быстрее. Однако если нужно быстро привести себя в норму, то от сладкого кофе можно не отказываться.

Кофейные напитки не противопоказаны тем, кто сидит на диете. Диетолог Елена Соломатина объяснила, что кофе подстегивает обменные процессы в организме и помогает справиться с упадком сил. Но здесь есть свои нюансы.

«Нужно помнить, что кофе является мочегонным, поэтому нужно увеличить количество выпитой воды после него», — добавила эксперт.

Замена кофе

Для тех же, кто равнодушен к кофе, но хочет привести себя в тонус, есть альтернативные варианты. Елена Соломатина напомнила, что можно выбрать чай, причем как черный, так и зеленый. В последнем содержится теанин.

«Он хорошо работает, когда нужно сосредоточиться. Головной мозг начинает лучше работать, и мы не чувствуем перевозбуждения. Зеленый чай помогает именно сконцентрироваться», — заверила диетолог.

На одном чае выбор не ограничивается. Дарья Русакова напомнила, что взбодриться также помогут какао и цикорий.