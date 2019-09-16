Российским космонавтам могут вернуть пистолеты. Раньше их всегда брали в полеты

Российским космонавтам могут вернуть пистолет в аварийный набор. В разное время в носимом комплекте было оружие, однако его отобрали. Для чего вооружали космонавтов и что произойдет, если начать пальбу на МКС, — в материале «360».

В Роскосмосе задумались о том, чтобы вернуть российским космонавтам огнестрельное оружие в аварийный комплект. Окончательное решение примут на финальном этапе создания транспортного космического корабля нового поколения «Орел» (ранее назывался «Федерация»).

В аварийном комплекте уже нет огнестрельного оружия, однако раньше его включали в экипировку. Начиная с полета Юрия Гагарина космонавтам давали в полет пистолет Макарова. Потом в комплект начали включать и трехствольный ТП-82 — это произошло из-за аварийной посадки Алексея Леонова и Павла Беляева в 1965 году, когда им пришлось два дня прожить в заснеженной тайге. Именно Леонов посчитал, что космонавтам нужно особое оружие. По его инициативе с 1979 года начали разрабатывать ТП-82.

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Оружие не применялось на Международной космической станции. Оно нужно было в случае, если космический корабль приземлится в диких местах — пистолет предназначался для защиты от опасных зверей, охоты и пуска сигнальных ракет.

Космонавты брали его в полет с 1986 по 2006 год, но потом оружием перестали пользоваться — закончились сроки годности специальных патронов, а их производство закрыли. Кроме того, в те годы появились проблемы с доставкой огнестрельного оружия в Казахстан, где находится космодром Байконур.

В аварийный набор космонавта до сих пор входит: радиостанция и аптечка, непромокаемые спички, швейные принадлежности, надувная лодка, набор рыболовных снастей, фонарик, свистки, мачете, шесть литров воды и шесть комплектов питания на трех человек, теплозащитный костюм на каждого члена экипажа, а также гидрокостюмы для поддержания человека на плаву на случай приводнения.

На борту лучше не стрелять

Летчик-космонавт, Герой России Сергей Волков в беседе с «360» рассказал, какой пистолет был у покорителей космоса, когда его еще брали в полет, а также причины, по которым от оружия отказались.

Разработанный в 80-е пистолет ТП-82 — многофункциональное оружие. Верхние гладкие стволы предназначались для стрельбы дробью 12-го калибра, а нижний нарезной был калибра 5,45 миллиметра и со специальным сигнальным снарядом. В комплекте у космонавта было 12 охотничьих и 10 автоматных патронов, а также 12 сигнальных ракет.

Источник фото: Wikimedia

С 2008 года, по словам Героя России, космонавты летали со своим табельным оружием. Волков, как офицер Вооруженных сил, брал с собой собственный пистолет Макарова — его закладывали в спускаемый аппарат. В комплекте шли два магазина по восемь патронов. Однако впоследствии никакое оружие на борт Международной космической станции не бралось.

Его не отобрали. Истек срок годности патронов, и не провели вовремя продление данного пистолета, поэтому было заменено на табельное оружие, наше. Табельное оружие [впоследствии] убрали, потому что мы перестали быть офицерами, нас вывели из рядов Вооруженных сил Сергей Волков.

Были ли ситуации, когда космонавту пришлось пользоваться пистолетом на борту станции? По словам Волкова, «слава богу», что таких историй не было. Стрельба в замкнутом пространстве — не лучшая затея, ведь пуля может попасть в обшивку МКС. Это чревато разгерметизацией и, как следствие, жертвами. В этой связи на борту МКС также нет огнестрельного оружия.