Дорожные камеры Москвы научились распознавать еще одно нарушение. За что теперь можно получить «письмо счастья»?

В Москве дорожные камеры смогут выявлять машины, которые объезжают поток по незанятым парковочным местам. Пока штраф можно получить только на одной улице, но в географию таких камер скоро добавят новые адреса. Какое правило ПДД будет срабатывать в таких случаях, и во сколько это обойдется водителям — в материале «360».

Зачем такой штраф?

В департаменте транспорта Москвы пояснили, что некоторые водители, пытаясь объехать поток или пробку делают это через пустой парковочный карман. После этого они пытаются вклиниться назад в ряд.

По мнению ведомства, такие маневры создают помехи и опасные ситуации для других участников движения. Кроме того в правилах дорожного движения есть прямой запрет на пересечение горизонтальной разметки (Сплошная линия разметки 1.1).

Помимо фотографий, для дополнительной доказательственной базы к материалу будет прилагаться видеоролик, где видно, что автомобиль нарушителя проехал участок — несколько парковочных мест, а не одно — и не припарковался Дептранс Москвы

Автомобильный журналист, автоэксперт, ведущий на Авторадио Петр Баканов, напомнил, что согласно ПДД, все отчерченное сплошной линией не предполагает пересечение транспортным средством — зебра, осевая линия разметки, обочина и так далее.

«Там, где мы видим сплошную линию, мы пересекать не можем, если не происходит что-то нештатное, экстренное, то есть не происходит вынужденная остановка. Когда мы смотрим на парковочную разметку — это сплошная линия, она на то и расчерчена», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что правила созданы для того, чтобы регулировать дорожное движение, «чтобы все находились в равных правах, в организованном движение и не было хаоса». По его словам, в Москве очень много парковочных полукарманов на оживленных улицах, которыми любят пользоваться нарушители.

«Такие хитрые ребята, которые любят вместо обочины справа обогнать и вклинится в ряд. Это действительно те самые вредители, которые вносят хаос в дорожное движение», — рассказал он.

Источник фото: pixabay

Баканов пояснил, что проблема кроется не в том, что нарушители едут быстрее, а в том, что из-за них усугубляется пробка, потому что другие водители вынуждены их ждать и пропускать.

«Если камеры научатся в автоматическом режиме штрафовать за подобные нарушения — это, наверное, благо. Но следующий вопрос, а на сколько адекватно у нас вся эта парковка размечена?» — отметил он.

Вместе с тем эксперт спрогнозировал, что на первых порах в некоторых частях столицы будут образовываться заторы.

«Безусловно, наверняка где-то будут образовываться и перегибы, народ будет жаловаться, что стало только хуже, но это вопрос времени», — заключил он.

Пока это нарушение в Москве фиксирует только одна камера. Она установлена около дома №7 на улице Косыгина. Но столичный Дептранс обещает в ближайшее время расширить число таких комплексов. Штраф за такое правонарушение будет составлять 500 рублей.