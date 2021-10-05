Попытки привлечь внимание на закате карьеры. Политологи разобрали письмо Саакашвили к Зеленскому
Политологи заявили о закате карьеры Саакашвили после письма Зеленскому
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо главе Украины Владимиру Зеленскому, где назвал себя личным узником Владимира Путина. При этом Зеленского Саакашвили отметил как государственного деятеля высокого класса и заявил, что любит Украину и ценит свое украинское гражданство. Политологи уверены, что так экс-президент пытается подготовить себе пути отступления. Но закат его политической карьеры уже наступил.
Письмо Саакашвили Зеленскому
Текст письма к Зеленскому Саакашвили опубликовал в своем аккаунте Facebook. Обращение к украинскому лидеру было написано на трех языках: украинском, русском и английском.
«Уважаемый Владимир Александрович, глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые, кроме России, не признает никто в мире. Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья, и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи», — написал Саакашвили.
Лесть как подготовка пути отхода
Своим письмом Саакашвили попытался подготовить себе пути отхода. Об этом в разговоре с «360» рассказала политтехнолог, политолог Алена Август. По ее словам, бывший глава Грузии сейчас находится в ситуации, когда мало кому нужен. И здесь уже любые способы хороши.
Ну и плюс мы все знаем Саакашвили. Это желание пиара. Неважно какого. Возможно, он считает, что за счет этой ситуации он как-то поднимет свои акции и, может быть, станет чуть более ценен
Что касается слов Саакашвили о себе как узнике Путине, это политический маневр и попытка присоединиться к сильному имени, предположила политолог.
«Где он и где Путин. Но за счет этого имени он пытается повысить свой вес и свою ценность. Человек на самом деле на политическом рынке совершенно обесценился. <…> Мишико уже просто не нужен никому. <…> С таким же успехом он мог бы сказать, что захвачен инопланетянами. Им он нужен ровно так же, как и Путину», — отметила Август.
Устаревшим политиком Саакашвили назвал и другой собеседник «360» — политтехнолог Никита Донцов. По его мнению, у бывшего главы Грузии нет никакой политической платформы для развития, на Украине своим он так и не стал, в Грузии его уже не ждут. Мигрировать в третью страну вряд ли получится.
Это закат политической карьеры Саакашвили. Он пытается привлечь к себе внимание за счет громких заявления. <…> Он просто пытается поймать хайп. Путину глубоко все равно на политическую карьеру Саакашвили
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он был объявлен во внутригосударственный розыск сразу по нескольким уголовным делам. Зеленский отмечал, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинская же сторона подчеркнула, что экстрадировать экс-президента на Украину не будет.