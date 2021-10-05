Попытки привлечь внимание на закате карьеры. Политологи разобрали письмо Саакашвили к Зеленскому

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо главе Украины Владимиру Зеленскому, где назвал себя личным узником Владимира Путина. При этом Зеленского Саакашвили отметил как государственного деятеля высокого класса и заявил, что любит Украину и ценит свое украинское гражданство. Политологи уверены, что так экс-президент пытается подготовить себе пути отступления. Но закат его политической карьеры уже наступил.

Письмо Саакашвили Зеленскому

Текст письма к Зеленскому Саакашвили опубликовал в своем аккаунте Facebook. Обращение к украинскому лидеру было написано на трех языках: украинском, русском и английском.

«Уважаемый Владимир Александрович, глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые, кроме России, не признает никто в мире. Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья, и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи», — написал Саакашвили.

Лесть как подготовка пути отхода

Своим письмом Саакашвили попытался подготовить себе пути отхода. Об этом в разговоре с «360» рассказала политтехнолог, политолог Алена Август. По ее словам, бывший глава Грузии сейчас находится в ситуации, когда мало кому нужен. И здесь уже любые способы хороши.

Ну и плюс мы все знаем Саакашвили. Это желание пиара. Неважно какого. Возможно, он считает, что за счет этой ситуации он как-то поднимет свои акции и, может быть, станет чуть более ценен Алена Август.

Что касается слов Саакашвили о себе как узнике Путине, это политический маневр и попытка присоединиться к сильному имени, предположила политолог.

«Где он и где Путин. Но за счет этого имени он пытается повысить свой вес и свою ценность. Человек на самом деле на политическом рынке совершенно обесценился. <…> Мишико уже просто не нужен никому. <…> С таким же успехом он мог бы сказать, что захвачен инопланетянами. Им он нужен ровно так же, как и Путину», — отметила Август.

Устаревшим политиком Саакашвили назвал и другой собеседник «360» — политтехнолог Никита Донцов. По его мнению, у бывшего главы Грузии нет никакой политической платформы для развития, на Украине своим он так и не стал, в Грузии его уже не ждут. Мигрировать в третью страну вряд ли получится.

Это закат политической карьеры Саакашвили. Он пытается привлечь к себе внимание за счет громких заявления. <…> Он просто пытается поймать хайп. Путину глубоко все равно на политическую карьеру Саакашвили Никита Донцов.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он был объявлен во внутригосударственный розыск сразу по нескольким уголовным делам. Зеленский отмечал, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинская же сторона подчеркнула, что экстрадировать экс-президента на Украину не будет.