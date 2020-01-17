Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли под Тверью

Письмо нашли на чердаке старого дома, что является своего рода чудом, так как все здания подобного типа уже давно проверили и изучили.

Есть вероятность, что послание написал не просто солдат, а офицер и, вероятнее всего, адресовал его своей жене. Они находились в долгой переписке, полагает поисковик Сергей Бауэр. Ибо в тексте осуждается то, о чем говорили до этого.

У адресанта, судя по тексту, было двое детей школьного возраста.

«От окончательной победы мы, безусловно, недалеко. Судьба одного не беспокоит другого. Каждый видит, как он умирает или переживает, но мы выросли благодаря национальному образованию этого великого времени», — писал солдат.

Исходя из письма, становится ясно, немецкие военные не сомневались в своей победе над СССР.