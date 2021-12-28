Омские ритуальщики предложили поздравить умерших с Новым годом. Письмо на тот свет от горя не избавит

В Омской области появился сервис, позволяющий поздравить усопших с Новым годом. Родным и близким предлагают сказать умершему то, что по каким-то причинам не было озвучено при жизни. Задумка неплохая, но в таком формате пережившим утрату не поможет.

Акцию по поздравлению усопших с Новым годом и предстоящими праздниками запустил союз ритуальных организаций «Наследие», сообщив об этом в Instagram.

«Любой желающий может отправить электронное письмо с поздравлениями и пожеланиями усопшему родственнику, другу или знакомому на почту вымышленного персонажа — Dead Morose», — указано в публикации.

Принимать письма в союзе планируют до 14 января и обещают прислать каждому обратившемуся ответ от Dead Morose — вымышленного персонажа. Миссию последнего в сервисе объяснили психологической помощью потерявшим близких.

В союзе также зареклись публиковать присланные сообщения и письма и пообещали удалить их сразу же после ответа Dead Morose.

Не отправить, а уничтожить

Отклик на предложение в Сети пока невелик. В комментариях к посту организаторов акции даже заподозрили в сумасшествии. Психолог Дарья Дугенцова пояснила «360», что специалисты действительно периодически предлагают написать письмо усопшему родственнику — высказать невысказанное.

«Но есть ключевое отличие — это не отправляется, а сжигается. И во время сожжения, во время того, как мы это рвем, в зависимости от того, где мы находимся с письмом в данный момент, мы еще раз проживаем эту проблемную ситуацию за счет того, что мы с этим письмом что-то делаем», — сказала психолог.

По ее словам, при отправлении письма терапевтический эффект теряется. Идею, описанную омским сервисом, Дугенцова сочла не до конца проработанной, как и саму терапию.

«Вроде бы идея и неплохая, но когда человек будет садиться писать, у него может бессознательно закрадываться мысль о том, что это кто-то может прочитать. И получается, что он может что-то не дописать, не договорить. И опять же из-за этого весь терапевтический эффект может уйти», — подчеркнула она.

Практика написания писем, добавила психолог, применяется не только при смерти человека. Зачастую поссорившиеся люди не в силах поговорить, и тогда специалист дает им подобное задание — описать все ощущения на бумаге.

«Но лучше всего, когда вы сами его сели и написали, точно уверены, что оно никогда не будет прочитано посторонним человеком. Чистое и искреннее изложение своих мыслей и чувств очень помогает, без страха „а вдруг это кто-то прочитает“. Идея и задумка очень неплохие, но не для нашего менталитета», — заявила Дугенцова.

Она допустила, что указанные в электронных письмах сокровенные сведения потом могут использовать во зло — в том числе в коррупционных целях. Например, есть шанс выкрасть или выкупить послание. Что будет дальше — предугадать сложно.

Душевность от скуки

В «Наследии» рассказали «Подъему», что на самом деле писем приходит много, особенно по ночам. Каждому обратившемуся в сервисе отвечают индивидуально. Причем пишет живой человек, не бот.

«Отвечаем всем по мере поступления писем, никого не оставляли. <…> Мы не ожидали, что будет столько. Негатива нет вообще. Слава богу, никто не пишет какие-то гадости. Все как-то на самом деле очень душевно получилось», — заявили в союзе ритуальных организаций.

Тем временем глава НКО «Союз профессиональных ритуальных агентов» Стас Барецкий заявил «Инфо24», что инициатива омских похоронщиков — «высосанный из пальца треш». По его словам, на сервисе пытаются хайпануть из-за скуки.

«Вокруг тайга, им скучно, вот они и придумывают. <…> Вряд ли кто-то всерьез воспримет это. Да и слово Dead люди старшего поколения, скорее всего, не знают. А молодежи это не очень интересно. Это привлечение к себе внимания», — сказал он.

Барецкий подчеркнул, что в нынешнее время даже настоящий Дед Мороз вряд ли кому-то поможет. В его «мертвого» омского коллегу веры будет еще меньше.

«Очень высосанный из пальца треш. Дальше, видимо, предложат хоронить людей живьем или что-то еще в таком духе. Можно еще мертвой Снегурочке писать», - в шутку предложил предприниматель.