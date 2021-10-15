Письмо Елизаветы II в Севастополь вызвало разговоры о косвенном признании Крыма российским. Но радоваться нечему

Королева Елизавета II в ответном письме крымским школьникам указала адрес как «город Севастополь, Россия». После этого в СМИ появился целый ряд новостей о том, что британский королевский двор косвенно признал полуостров российским. Правда, радоваться пока рано: о реальном признании говорить пока не приходится, как и во многих других схожих случаях.

Письмо от королевы крымским школьникам

Письмо из канцелярии королевы Великобритании Елизаветы II пришло в ответ на сообщение учеников «Малой академии наук» в Севастополе. На английском конверте указали следующий адрес: «город Севастополь, Россия». Об этом сообщили представители академии, разместив фотографию послания в Instagram.

Источник фото: Instagram/man_sevastopol92

В письме фрейлина королевы Филиппа де Пасс поблагодарила учеников за обращение и отметила, что Елизавета рада, что дети изучают английский язык. При этом на конверте рядом с адресом в городе Севастополь в качестве страны указана Россия. И это несмотря на то, что Великобритания не признала полуостров российским.

Это не первый раз, когда в СМИ публикуют новости о косвенном признании Великобританией Крыма территорией России. В январе поводом для этого послужило решение англичан ослабить санкций в отношении полуострова.

Косвенное признание ООН Крыма российским

В августе прошлого года СМИ решили, что ООН косвенно признала Крым российским. Тогда организация выяснила, что население России выросло по сравнению с 2019 годом на два миллиона человек — до 145,9 миллиона. Эту разницу объяснила агентству РИА «Новости» завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

«Они просто считали до прошлого года без Крыма, а по 2020 году они в численность населения России включили Крым. Два миллиона — это как раз население Крыма», — пояснила Егорова.

После этого вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал косвенное признание ООН жителей полуострова россиянами неизбежным.

Косвенное признание Белоруссией и другими

Также ряд экспертов и политиков относит к числу признавших присоединение Крыма к России и те государства, которые стабильно голосуют против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку Украины по этому вопросу.

Косвенно признавшей полуостров российским можно назвать и Белоруссию. В марте 2014 года Александр Лукашенко заявил, что Крым — это фактически Россия и от признания или непризнания этого факта ничего не изменится. Еще через четыре года министерство финансов Республики обратилось за судебным разбирательством о денежном долге крымчанина в арбитражный суд России, а не Украины.

Даже о косвенном признании Крыма говорить пока нельзя

Однако даже о косвенном признании Крыма в таких ситуациях говорить преждевременно. Об этом «360» рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Никакого признания нет в том, что канцелярия ставит адрес такой же, какой был на полученном конверте. Это автоматическая работа. Не думаю, что кто-то серьезно задумывался. Вообще это машина оформлять могла. То, как считало ООН, <…> действительно считали по объективным факторам. <…> Предположим, они считали количество потребителей или призывников. <…> Тогда они, конечно, Крым считают внутри России. При этом могут сказать, что официально Крым российским не признают», — пояснил Солонников.

По его словам, в каждой ситуации у стран, их лидеров или организаций для заявлений были свои причины. Однако ни о каком признании, даже косвенном, речи пока идти не может. Схожую точку зрения «360» высказал и политолог, историк Олег Неменский.

«Такие символические моменты на Крым особо не влияют», — отметил он.

​Автор Telegram-канала Fantastic Plastic Machine в посте для RT также заявил, что даже о косвенном признании Крыма пока говорить не приходится.

«Нет, это не официальное признание. Патриотам нечему радоваться, украинским деятелям — нечего возмущаться и писать протесты. Скорее, это знак того, насколько мало места в действительности занимает украинская повестка в головах британцев», — пояснил он.

Крым признан частью России Афганистаном, Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Сирией, Суданом и КНДР.