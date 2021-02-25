Погубила «сухая диета»? Привычки французских аристократов могли убить 20-летнюю московскую писательницу

В Москве на съемной квартире нашли мертвой писательницу Аделину Шелдон. Девушке было 20 лет. По некоторым данным, она практиковала голодание. Подробности этой истории — в материале «360».

Кто такая Аделина Шелдон

Шелдон родилась в Одессе, последнее время жила в Москве. Она написала роман «Венценосные», посвященный французской королевской семье. Книга задумывалась как ответ «Игре престолов». Также девушка работала над современным «мафиозным циклом».

В 2018 году Шелдон рассказывала, что следит за фигурой, и это «занимает не последнее место» в ее жизни.

«Я предпочитаю здоровую пищу, приближенную к историческим нормам, когда мясо просто обжаривали на огне, нарезали много салатов и не ограничивали себя ни в каких продуктах», — говорила 18-летняя писательница паблику Slimim.diet.

Аделина рассказывала, что по примеру средневековой французской знати не ест свинину. Но если выбора не будет, то спокойно ее употребит.

По словам девушки, она начала писать в 12 лет, а в 15 поступила в университет. Судя по ее странице во «ВКонтакте», она дистанционно закончила бакалавриат в школе бизнеса Университета Хериота-Уатта в Эдинбурге.

Периодически писательница давала интервью о книжных новинках или о том, какие в новом сезоне выбрать каблуки.

Сейчас ее страница в Instagram удалена. Последние записи во «ВКонтакте» датированы 2017 годом. На странице в Twitter, зарегистрированной в 2014 году, нет ни одной записи.

Странная смерть

22 февраля в полицию обратился владелец московской квартиры, которую снимала Аделина. Мужчина рассказал «Московскому комсомольцу», что последний раз общался с квартиранткой 4 февраля. Спустя пару недель с ней пыталась связаться его жена, но дозвониться ей не удалось.

В понедельник мужчина решил поверить квартиру. Дверь, запертую изнутри, никто не открывал. Когда слесарь справился с замком, в жилище обнаружили труп молодой писательницы.

Ее тело находилось недалеко от кровати. По внешним признакам девушка скончалась несколько дней назад. Владелец вызвал полицию и скорую.

Источник фото: livejournal.com

Квартиру в московском районе Зюзино Аделина начала снимать несколько лет назад. Владелец недвижимости назвал ее необыкновенной девушкой, будто пришедшей из девятнадцатого века.

«Знаю, что она родом из Одессы, с родственниками особо отношения не поддерживала. Только с мамой», — сообщил он.

Прожив год, квартирантка уехала. В январе 2019 года она вернулась в Москву с чемоданом, на котором были наклейки из Белоруссии, и сняла то же жилье, что и раньше.

Еще до пандемии у Аделины были проблемы с деньгами. «Она и сама не раз говорила, что с работой все плохо. За жилье не платила, но мы и не требовали. Не выгонять же ее на улицу», — отметил собеседник.

Его жена предлагала помочь устроить писательницу репетитором по иностранным языкам, но та отказывалась.

В квартире, где обнаружили тело, по словам владельца, почти не было еды. В своем дневнике девушка писала о том, что придерживается сухого голодания.

Мнение диетолога

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала «360», что такое сухое голодание, и чем оно опасно.

«При сухом голодании человек лишает себя поступления не только пищи, но и воды. В этом случае организм расходует жиры более интенсивно, чем при обычном голодании», — сообщила врач.

На литр воды, которая образуется внутри организма, приходится до 1,5-2 литров жидкости, которые он теряет через кожу, легкие и почки. Достаточно быстро наступает обезвоживание.

Считается, что человек может обходиться без воды до трех суток. Дальше обезвоживание грозит смертью.

Среди противопоказаний сухого голодания специалист назвала мочекаменную болезнь, образование камней в желчном пузыре, тромбофлебит и любые болезни, связанные с нарушением свертываемости крови, нарушение сердечного ритма.

При голодании без еды и воды происходит «чуть-чуть большая потеря массы тела» — два-три килограмма в сутки, сообщила Дианова. В основном организм теряет воду и жиры, и в меньшей степени гликоген мышц и печени.

Чтобы решиться на сухое голодание, нужно быть абсолютно здоровым, отметила специалист.