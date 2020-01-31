Писатель Цыпкин навестил умирающих пациентов хосписа. Молодец, но зачем этим хвастаться?

В Сети разворачивается очередной скандал: Telegram-канал обвинил писателя Александра Цыпкина в пиаре за счет смертельно больных. Тот пришел в хоспис, прочитал пару своих рассказов, а потом во всеуслышание заявил, какое счастье подарил пациентам. Поступок, может, и неплохой, но зачем так кричать об этом? Колумнист «360» попытался разобраться, где здесь грань.

Казалось бы, обычная история — писатель рассказал у себя в соцсетях об очередной читке своих рассказов. И, как обычно, нашлись те, кому это не понравилось. Может быть, из-за этой подписи к посту.

«Для меня эти поездки имеют фантастическое значение. Я все меньше и меньше боюсь, и все больше и больше верю», — написал он, а потом начал благодарить сопредседателя фонда Ингеборгу Дапкунайте, которая организовала визит. О самих пациентах в посте оказалось значительно меньше слов, буквально одно предложение.

Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» в своем скандально-нахальном стиле прокомментировал визит и обвинил Цыпкина в том, что, мол, тот просто пытается добавить сияния своему нимбу, похваставшись «добрым делом».

Ответ не заставил себя долго ждать — за литератора вступилась супруга актриса Оксана Лавреньтева, причем постаралась это сделать в стиле обидчика — едко и с юмором.

«Я понимаю и принимаю, что творчество Александра Цыпкина может не нравиться, я могу представить, что кому-то он может казаться непривлекательным мужчиной. У всех свой вкус или его отсутствие», — написала она.

В итоге Цыпкин не слишком интеллигентно для писателя, сдобрив публикацию матерщиной, обвинил авторов канала в стебе не только над ним, но и над пациентами хосписа, хотя речь в обвинительной публикации канала шла совсем не о них.

«„Беспощадный пиарщик“ не нашел ничего лучше, как поржать над пациентами хосписа, „остроумно“ отметив, что у них нет выхода и они вынуждены слушать мои дебильные рассказы, которые в остальных аудиториях слушают исключительно идиоты», — написал он.

Конечно, ситуация не такая простая, как может показаться. Цыпкина действительно позвал один из пациентов хосписа, поклонник творчества. И ему этот визит, безусловно, был важен и приятен, и даже ради одного человека ехать и читать свои рассказы стоило. Но зачем кричать об этом?

Человек, который не хочет раздувать тему, который не так сильно трясется над своим самолюбием, как Цыпкин и его команда, не стал бы обращать на это внимания — мало ли кто что говорит. Если он действительно прав, заступники найдутся. Но писатель все же решил ответить сам, привлечь дополнительное внимание к своей персоне, к своему возвышенному поступку — вдруг никто не заметит.

То, что писатель Цыпкин, его жена и многие его знаменитые друзья решили поучаствовать в конфликте с известным и скандальным Telegram-каналом, но даже не задумались о том, чтобы банально призвать помочь больным — словом, копейкой или делом, — большой показатель.

Очень точно подметил другой Telegram-канал, «Свидетель Империи»: кричать о благотворительности надо только тогда, когда остальные методы не работают. Можно во всеуслышание заявлять о своей помощи, когда хочешь помочь еще больше, привлечь других. На этом сыграл и сам «БП» — в одном из последующих постов он предложил всем, кто следит за разворачивающимся скандалом, внести свою лепту — сделать пожертвование тому самому хоспису.

Но Цыпкин просто приехал почитать рассказы. А потом начал этим хвалиться. И даже оправдываясь за скандал, принося благодарности всем его поддержавшим, Цыпкин не посчитал лишним похвалиться — он сам попечитель двух фондов, значит, ему лучше знать, что для благотворительности хорошо.

Сам хоспис оправдывает Цыпкина, дескать, как бы то ни было, поступок хороший и важный, потому что для пациентов такие визиты — способ отвлечься от своего положения, интересно провести время и так далее. Кто бы спорил, только подогревать интерес к себе за счет своей мнимой благотворительности и уж тем более скандалить по этому поводу — явно лишнее.

О хороших делах не должен трубить тот, кто их делает. Если сам хоспис или его пациенты захотят поблагодарить Цыпкина или любого другого, захотят рассказать об этом и поделиться впечатлениями, то имеют на это полное право. Но что это за добрые дела, если о них поскорее стараются рассказать? Все-таки «Пиарщик» точно прав в одном: благотворительность любит тишину.

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