Пиротехника привела к взрыву в московской квартире. Главное

Один человек погиб еще один пострадал при взрыве и пожаре в квартире дома в столичном районе Чертаново. Высказывалось предположение о неисправности газового оборудования, однако, оно не подтвердилось. По словам соседей, погибший кустарно изготавливал пиротехнику. В МЧС тоже склоняются именно к такой причине взрыва.

Около 12:30 в корпусе 3 дома 7 на Дорожной улице произошел взрыв. Затем еще несколько более слабых, сообщили в паблике «Мое Чертаново» очевидцы.

«Я был дома, когда это произошло. Подумал, что соседи уронили на пол что-то типа шкафа. Такой звук был, что я аж подпрыгнул от неожиданности. А потом соседка написала, что в соседнем восьмом подъезде произошел взрыв», — рассказал «360» житель соседнего седьмого подъезда.

По словам источника «360» в экстренных службах, взрывная волна выбила окна на четвертом и пятом этажах. После этого из расположенной на четвертом этаже трешки повалил густой черный дым, показалось пламя. Подъехавшие пожарные эвакуировали жителей подъезда и спасли одного человека из горящей квартиры. Еще одного спасти не удалось. Около 13:00 огонь потушили.

В Следственном комитете подтвердили информацию о погибшем жильце. Сейчас сотрудники ведомства проводят доследственную проверку. Еще один человек пострадал, уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры, где также проводится проверка.

Здание было газифицировано. Поэтому изначально в качестве причины инцидента называли повреждение газовой трубы. Однако позднее представители МЧС выяснили, что газовое оборудование не пострадало. В очаге пожара ощущался слабый запах ацетона. Возможно, в помещении хранились лакокрасочные изделия. Бригада «Мосгаза» также не нашла следов аварии. Газоснабжение в доме из-за взрыва не пострадало.

«Предположительно, данное происшествие не имеет отношения к взрыву бытового газа. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, все конструкции, включая окна и двери, целы», — сообщили в Мосгазе.

В сгоревшей квартире проживали 67-летний бывший артист цирка и его 31-летний сын, который скорее всего погиб, сообщил «Московский Комсомолец». Молодой мужчина жил с матерью, но осенью 2019 года переехал к отцу, пояснили соседи. Погибший работал программистом и увлекался изготовлением пиротехники. Последние полгода отец с сыном часто ругались. А после взрыва пенсионер позвонил соседке со словами "Сашка дом взорвал».

В МЧС также склонны считать, что причиной приведшего к пожару взрыва могло стать кустарное изготовление пиротехники.

«В очаге был обнаружен один погибший человек. Со слов очевидцев, он занимался изготовлением пиротехнических изделий», — подтвердил эти сведения начальник столичного главка МЧС России Сергей Желтов.