Пиратство не за «Горбатой горой». Могут ли в России запретить фильмы и сериалы с геями

Онлайн-кинотеатры в России ждут перемены, если Роскомнадзор запретит показ сцен с геями и сексуальными девиациями. Они есть, например, в сериалах «Игра престолов» и «Миллиарды», фильмах «Горбатая гора» и «50 оттенков серого». Эксперты рынка говорят, что при запрете стриминговым сервисам придется вырезать сцены подобных отношений. А те, кто все-таки захочет посмотреть полные версии, легко смогут найти их на пиратских сайтах.

Поправки в закон

«Ведомости» узнали, что на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре обсуждали изменение законодательства в отношении контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями».

Как объяснила сексолог и психиатр Ирина Айриянц, к подобным девиациям можно причислить педофилию, эксгибиционизм, садизм и мазохизм. Сейчас показывать все это, за исключением педофилии, можно под маркировкой «18+».

Предлагают же в целом запретить распространение подобных материалов на онлайн-сервисах и в соцсетях. То есть если в фильме или сериале в каком-либо ключе упоминаются нетрадиционные сексуальные отношения, его смогут изъять из публичного доступа.

Как написало издание, помимо этого предложили дополнить закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Сейчас он запрещает распространение среди детей информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, а на собрании предложили полностью запретить демонстрацию или описание таких отношений.

Наказание за нарушения хотят установить по аналогии с существующей нормой: штраф до миллиона рублей или приостановка работы компании до 90 суток.

Один из участников заседания отметил, что это пока лишь предложения. Если ограничения одобрят, то они распространятся на такие ленты, как «50 оттенков серого», «Игра престолов» и «Миллиарды».

Оценка экспертов

Генеральный директор «Megogo Россия» Виктор Чеканов отметил, что в России уже есть закон, защищающий детей от пропаганды нетрадиционных отношений.

«А что касается взрослых людей и выбора, что им смотреть, то озвученное новое предложение выглядит чрезмерным. И да, если такая спорная инициатива будет принята, то зрители лишатся великих работ мировых режиссеров — от Лукино Висконти до Гаса Ван Сента», — заявил Чеканов «Ведомостям».

О том же сказал и глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

«Закручивать гайки для легальных интернет-видеосервисов бессмысленно, потому что нарушения происходят явно не на их платформах. А отсутствие четких критериев отнесения информации к „пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и девиации“ вносит существенную неопределенность и может создать очень плохую правоприменительную практику», — подчеркнул он.

Пиратство пойдет в гору

Киножурналист и кинокритик Роман Григорьев в беседе с «360» также не оценил идею ведомства. По его словам, действия Роскомнадзора не имеют под собой ни научных, ни логических обоснований.

«От просмотра фильма „Горбатая гора“ количество гомосексуалов-ковбоев или гомосексуалов-дальнобойщиков не увеличится и не уменьшится. Это все средневековье немножко», — заявил он.

По словам Григорьева, если зритель захочет посмотреть фильм или сериал, он найдет способ. Не будет доступа на легальных сайтах — скачают через торренты и другие пиратские сайты.

«Люди могут при просмотре ведь и обратные чувства испытывать. Я, например, посмотрел „Горбатую гору“, и мне было очень противно, хотя я, в общем-то, очень лояльный человек», — отметил он.

Кинокритик сравнил подобные действия с попыткой запретить Telegram в России. «Меру исполнят, но результат будет нулевой», — резюмировал Григорьев.

Кинокритик BadСоmedian (Евгений Баженов) в своем Telegram-канале отметил, что по такой логике нужно запретить все фильмы, где убивают людей, употребляют водку и многое другое.

«Ведь так и работает: ты запрещаешь что-то — и это исчезает. Ну или Роскомнадзор считает, что взрослое население РФ — недееспособные люди. Ведь мне, 30-летнему человеку, который купил подписку на какой-нибудь онлайн-кинотеатр, покажи „Горбатую гору“ — я тут же побегу ж***я под хвост», — написал он.

Судьба закона

Депутат VII созыва комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко высказался в пользу закона. В разговоре с «360» он напомнил, что в советское время было понятие нравственности, которое входило в систему государства. Сейчас же это из нашей риторики исчезло и, по словам Ющенко, нужно сделать все, чтобы не показывать или не пропагандировать те или иные вещи.

Он также не согласился с тем, что подобный запрет лишит людей множества фильмов и сериалов. Ющенко отметил, что смотрел множество фильмов, выходивших в советское время и сейчас, и нигде не видел ЛГБТ.

«В данном случае идет противостояние между традиционализмом и либеральными ценностями, которые пытаются освободить человека от всего: семейных и религиозных оков, половой идентичности и многого другого. Идет жесткое противостояние глобального и традиционного миров», — подчеркнул депутат.

Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александра Орехович выразила надежду на то, что Роскомнадзор подумает дважды перед принятием закона. Она объяснила, что речь идет о полном запрете показа сексуальных девиаций и сцен с сексуальными отклонениями для всех, независимо от возраста. Под такие ограничения попадут не только фильмы с ярко выраженной ЛГБТ-тематикой, но и всеми любимая «Игра престолов».

«Я думаю, что законопроект будет еще не раз дорабатываться и, скорее всего, именно в таком виде, в котором он сейчас предложен, принят не будет», — добавила собеседница «360».

А его принятие может привести к тому, что из фильмов и сериалов просто начнут вырезать сцены.