«Пирамидные» покупки привели к потере денег. Как защититься от мошенников на маркетплейсах

В России набирает обороты новая схема мошенничества в интернете. Злоумышленник просит купить у пользователя какой-либо товар с возвратом денег, но спустя какое-то время средства покупателя не возвращаются. Чтобы не стать жертвой мошенников, покупателям стоит обратить внимание на отзывы продавца на маркетплейсе и поискать о нем информацию.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о новой схеме мошенничества в интернете. Злоумышленники под видом продавцов на интернет-площадках просят купить у них что-либо с возвратом средств с небольшой премией. Якобы это поднимает им рейтинг, писало РИА «Новости».

Источник фото: РИА «Новости» / Павел Бедняков

Люди получают свои деньги обратно с небольшим процентом и совершают более дорогие покупки. Вот только мошенники перестают возвращать средства. Жертва думает, что немного заработает за счет оказания помощи, но в какой-то момент несет убытки.

По словам зампреда правления Сбербанка, мошенники часто используют схемы с участием правоохранителей, схемы с якобы оформлением кредита на имя человека, а также сценарии, связанные с распродажами.

По мнению Кузнецова, рост телефонного мошенничества уже приближается к уровням января. С момента начала специальной военной операции на Украине активность телефонных мошенников снизилась. Это длилось до марта, но потом злоумышленники вновь начали действовать.

Защититься от мошенников

Эксперт по кибербезопасности, а также директор и партнер «Интеллектуального резерва» Павел Мясоедов рассказал «360», что у популярных маркетплейсов есть определенные уязвимости. По его словам, рост этого рынка за последние годы был очень велик, система маркетплейсов в автоматическом режиме не справлялась с потоком информации и жалоб от пользователей. Некоторые продавцы действительно переводят деньги за покупки, чтобы таким образом поднять свой рейтинг, ведь именно он приводит к увеличению продаж.

«Но, действительно, на этих сайтах работают и мошенники, которые раскручивают свои страницы для последующей продажи крупных объемов вообще несуществующего товара. Или они просто хотят своровать деньги», — рассказал Мясоедов.

Источник фото: РИА «Новости»

Специалист отметил, что каждый магазин и пользователь при регистрации на маркетплейсе оставляют свои данные. А это значит, что мошенников и преступников можно найти через правоохранительные органы, но на это может уйти много времени.

«Вы действительно можете написать заявление в правоохранительные органы, которые ускорят ваше общение с маркетплейсом. И есть вероятность, что вы вернете свои деньги, потому что существует еще определенная сумма денег, которая в процессе работы с маркетплейсом заморозится», — рассказал Мясоедов.

Сами пользователи могут в первую очередь обращать внимание на отзывы. Мясоедов объяснил, что они не должны быть типовыми. Поэтому если у магазина сплошные положительные оценки и нет негативных или нейтральных, то стоит насторожиться.

Пользователям также стоит смотреть на то, какой магазин продает свои товары, и попытаться поискать о нем информацию. По мнению специалистов, покупателям можно обращать внимание на сообщения от самого маркетплейса, который уведомляет о тех или иных видах мошенничества.