Знаменитости вложились в пирамиду Лиллевяли. За «сверхнадежную» прибыль он уже попал в тюрьму США

Основателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли задержали в США. Предприниматель заочно арестован в России из-за обвинения в создании финансовой пирамиды. Среди жертв его махинаций режиссер Никита Михалков, вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме и даже топ-менеджмент «Русала».

В начале 2020 года, сообщает РБК, российский бизнесмен Герман Лиллевяли въехал в Штаты по эстонскому паспорту. Как раз в это время во Флориде рассматривался иск американских инвесторов к предпринимателю. Суд постановил взыскать с него свыше 32 миллионов долларов.

Через несколько месяцев предпринимателя задержали иммиграционные службы. Оказалось, что Лиллевяли не выполнил решение суда.

В России Лиллевяли заочно арестован из-за обвинения в мошенничестве на девять миллиардов рублей и разыскивается Интерполом. Более месяца он находится в иммиграционной тюрьме в США. Однако из-за отсутствия соглашения об экстрадиции и наличия у Лиллевяли гражданства Эстонии российские правоохранители пока не могут добиться его выдачи.

В России Лиллевяли обвиняют в крупном мошенничестве, сообщал «Коммерсантъ». Следствие считает, что с 2013 года и до отзыва лицензии бизнесмен привлекал средства состоятельных людей в инвестхолдинг GL Financial Group. Компания позиционировалась как бутик, поэтому ее вкладчиками были отнюдь не рядовые граждане: режиссер Никита Михалков, политолог Дмитрий Орлов, компания Levi Strauss & Со, топ-менеджеры «Русала», вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме и крупные бизнесмены. Всего в деле упомянуты около 200 потерпевших.

Назад в 90-е

Герман Лиллевяли — сооснователь и совладелец брендов «Довгань», «Смак», «Красная линия» и Cliven. Предпринимательскую деятельность он начал в 1995 году с «Ликомп Холдинга». Со временем в него вошли «Столичная финансовая группа», «Анкор Инвест», GL Financial Group с филиалами за рубежом.

Консультанты предлагали клиентам вложиться в акции надежных американских компаний. Их привлекали обещаниями крупной — до 12% годовых в валюте — прибыли. Высокая доходность якобы достигалась даже при падении котировок благодаря различным «сверхнадежным» алгоритмам управления финансами.

Но с конца 2017 года выплату процентов вкладчикам стали задерживать, руководство объясняло это недопониманием с банками. В марте 2018 года ЦБ отозвал лицензии у компаний бизнесмена. В апреле он перестал выходить на связь с инвесторами, а в октябре против него завели дело о мошенничестве.

За пять лет, уверены следователи, Лиллевяли умудрился выстроить полноценную финансовую пирамиду. Сначала ущерб от его махинаций оценили в 1,5 миллиарда рублей. По мере расследования выяснилось, что под видом заключения договоров брокерского обслуживания или доверительного управления активами и ложных отчетов вкладчикам Лиллевяли с сообщниками похитили 150-200 миллионов долларов. Поэтому сейчас сумма может вырасти в шесть раз — до девяти миллиардов рублей. В мае 2020 года пятерым менеджерам «Анкор Инвеста», входившим в возглавляемую Лиллевяли преступную группу, также предъявили обвинения в крупном мошенничестве.

3 июня 2020 года его объявили в международный розыск. А спустя два дня Хорошевский районный суд заочно арестовал бизнесмена.

МММ для США

Примерно такую же пирамиду бизнесмен выстроил и за рубежом. За несколько лет преступные группы Лиллевяли открыли около 30 подставных компаний в разных странах мира. Через них якобы можно было приобрести акции Apple, General Electric, Nike, Citigroup, Under Armour, Сomcast — владельца телекомпаний NBC, Sky, а также Universal Pictures и другие.

Вкладчиков привлекали обещаниями надежной инвестстратегии и возможностью возврата денег по первому же требованию. Как и в России, люди получали поддельные отчеты о росте их доходов. А на самом деле, как и во всех пирамидах, деньги практически никуда не инвестировались. Часть средств новых вкладчиков отправлялась в карманы мошенников, а часть — на выплату процентов. После отзыва лицензий бизнесмен пропал с горизонтов и американских инвесторов.

В итоге шесть жертв мошенничества подали к Лиллевяли иск в суд Флориды. Среди них четверо россиян, украинка и американец, топ-менеджер швейцарского фармацевтического холдинга Novartis. Соответчиками указали родственников бизнесмена, принадлежащие ему компании и их руководство. Общая сумма превысила 10,7 миллиона долларов. В июне 2020 года суд удовлетворил их требования, увеличив сумму иска втрое. При этом ответчики не только не сделали ничего для своей защиты, но и вообще не участвовали в процессе.