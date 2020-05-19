Пирамиду во много раз больше усыпальницы Хеопса нашли на Урале. Местные считают ее священной и боятся исследовать

На Приполярном Урале обнаружили огромную пирамиду — она в несколько раз больше пирамиды Хеопса. Объект находится вдали от домов, да и местные жители предпочитают обходить те места стороной, считая их священными. О необычной находке — в материале «360».

Что обнаружили

Об обнаружении уральской пирамиды рассказали в компании «Дикий Север», которая возит туристов-экстремалов по Уралу и Сибири. Пирамиду заметили при подготовке маршрута по Народо-Итьинскому кряжу в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Она стоит на дуге от ударного кратера метеорита, — рассказал E1.ru глава турфирмы Евгений Свитов. — Согласно данным со спутника, гора своими формами в точности повторяет знаменитую пирамиду Хеопса в Египте».

Объект нашли на спутниковых картах и измерили его пропорции. Высота пирамиды оказалась равной 774 метрам, длина каждой грани — около километра. При этом все грани четко ориентированы по сторонам света.

Источник фото: сайт kp.ru

«Верховья реки Грубею, где она находится, ханты и манси стараются не посещать, потому что эти места являются священными для них», — добавил Свитов.

Попасть к пирамиде можно только на вертолете либо преодолев 400 километров пешком вдоль горного хребта.

Необычный объект обнаружили еще 1 мая, сообщили в компании изданию kp.ru. Экскурсоводы готовили маршрут для рыбалки на безлюдных северных реках. Пирамиду они увидели во время вертолетной разведки.

По словам Свитова, объектом заинтересовались в Русском географическом обществе и решили летом отправить к пирамиде экспедицию.

Пирамида Хеопса, с которой сравнили находку, — это крупнейшая из египетских пирамид, сохранившихся до наших дней. Ее высота составляет 139 метров, возраст оценивается примерно в 4,5 тысячи лет.

Что говорят ученые

Тем временем в Русском географическом обществе прокомментировали новость о пирамиде. Там сообщили «Фонтанке», что это давно известный природный объект с координатами 65°24'0,98"N и 61°41'8,63"E. На топографических картах эта гора обозначена, «но почему-то только сейчас вдруг ее „открыли“ представители некой туристической компании».

«Рукотворной пирамидой данная вершина не является (на снимке это хорошо видно), подобные формы рельефа встречаются во многих горных системах», — добавили в Русском географическом обществе.

Там подтвердили, что отделение РГО в Свердловской области действительно планирует в этом году экспедицию на Народо-Итьинский кряж, где расположена пирамида. Но посещать эту вершину ученые не намерены.

Член Русского географического общества Владимир Анищенко в разговоре с kp.ru отметил, что Приполярный Урал из-за своей удаленности до сих пор остается малоизученной территорией.

«Кроме потрясающе красивых ландшафтов, там можно встретить удивительные объекты. Это горы в виде пирамид или одиночные камни, похожие то на животных, то на людей, то на какие-то указующие элементы», — сказал ученый.