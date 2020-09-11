Пир во время тюрьмы. Как заключенным удается получать жареных поросят и крабов

В Сети появилось видео из кемеровской колонии № 37, которой пугают многих осужденных. На кадрах, снятых на мобильный телефон, заключенные устроили застолье. Главное блюдо — запеченный поросенок. Подобные тюремные вечеринки происходили и раньше.

Исправительная колония № 37 (ИК-37) — одна из самых страшных тюрем России. В последние годы неоднократно появлялись сообщения о том, что заключенных там пытают и насилуют.

Организация «Сибирь правовая» рассказывала о том, что некоторых еще не осужденных, которых помещают в местное СИЗО на время суда и следствия, избивают, чтобы выбить признательные показания по «глухарям». Администрация ИК-37 подала иск к правозащитникам о защите чести и достоинства.

Есть у этой колонии и другая особенность — некоторые заключенные по необъяснимым причинам живут там совсем не плохо и устраивают пиршества вроде того, что попало на видео.

«Да, Авдотья ее звали. Покойницу. А сейчас мы ее просто за вечер умнем, одни рога и копыта останутся от нее», — говорит один из участников пира на видео.

На кадрах как минимум семь заключенных сидят за столом, один режет запеченного поросенка, который «утром еще бегал и хрюкал», другой снимает происходящее на телефон. Средств, кстати, у заключенных быть не должно. На столе также видны закуски и пластиковые бутылки с напитками.

В «Сибири правовой» считают, что видео могло быть снято в сентябре 2018-го, «Тайга.инфо» предполагает, что происходило застолье на «вечеринке» в честь дня рождения «Кота — бригадира пекарни». Участники — «активисты», помогающие администрации исправительного учреждения.

Не первый случай

Аналогичная история возмутила российскую общественность в том же 2018 году — тогда в Сеть просочились фотографии и видеозаписи того, как отбывает свое наказание фигурант дела о «банде цапков» Вячеслав Цеповяз, приговоренный почти к 20 годам тюрьмы за убийства в станице Кущевская.

Цеповяз сидел в особых условиях — в СМИ говорили о VIP-камере. В итоге появились подтверждения: на одном из видеороликов, попавших в Сеть, Цеповяз с другими осужденными устраивал чаепитие в комнате с мягкими диванами, креслами и телевизором.

Автор ролика объяснил, что обновленные условия в «хате» — инициатива самого Цеповяза. Ремонт сделали, «чтобы легче дышалось».

До этого были обнародованы и другие свидетельства роскошной жизни главаря «банды цапков» на зоне. В СМИ публиковали фотографии, где мужчина жарит шашлыки в собственной «усадьбе» на территории амурской ИК-3, ест крабов и черную икру — все это уже в тюрьме.

В итоге за такие вопиющие нарушения на руководство колонии завели уголовное дело — за превышение должностных полномочий в виде создания особых условий для заключенного Цеповяза.

В 2019 году появилась информация о том, что нарушения такого рода есть и в орловской колонии строгого режима № 2. Там заключенные устроили торжественное празднование Пасхи — накрыли восемь столов.

Один из осужденных, вероятно руководящий, объявил, что своим пиршеством заключенные обязаны вору в законе Арсену Ереванскому.

«От Ереванского, от братьев наших старших, от положенца Ромы Шамана, от братвы лагеря», — сказал он, позравив всех с Пасхой и пригласив к трапезе.

Генпрокуратура РФ усмотрела в этом нарушение и возбудила уголовное дело против начальства колонии.

В феврале 2020-го во «ВКонтакте» появились фотографии застолья двухлетней давности с участием убийцы Бориса Немцова. Заур Дадаев вместе с другими мужчинами сидит за богато накрытым столом, предположительно в ИК-3, где отбывают наказание осужденные силовики.

Источник фото: «ВКонтакте»

Несмотря на то, что после обнародования подобных случаев, некоторые руководители колоний, допустившие нарушения, получают обвинения в уголовных преступлениях, сами нарушения не прекращаются.

В июле этого года появились сообщения о том, что в ужгородском СИЗО осужденные, которые давно должны сидеть в одиночных камерах, не только отбывают наказание вместе, но и живут, ни в чем себе не отказывая. Несмотря на режим следственного изолятора, у мужчин есть мобильные телефоны, на которые они делали селфи, и дорогой алкоголь.