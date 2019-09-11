Пионер российской эротики. Как Сергей Прянишников строил порноимперию

Европейский суд по правам человека признал незаконным решение российского суда отказать в лицензии режиссеру и продюсеру порнофильмов Сергею Прянишникову. На это ушло 16 лет. «360» рассказывает историю короля российской порноиндустрии конца 90-х — начала нулевых.

Видеозалы 90-х

Сергей Прянишников известен как скандальный режиссер и продюсер порнофильмов. Его считают пионером российского порно, порномагнатом, первопроходцем российского порнобизнеса. Называют даже российским Ларри Флинтом, который известен тем, что рекламировал свою сеть стриптиз-клубов журналом эротического содержания, а также многочисленными баталиями в СМИ.

Заниматься порнографией Прянишников начал еще во времена перестройки: он открывал видеозалы с фильмами эротического содержания и прокатом зарубежного порно.

В конце 90-х Прянишников создал компанию по производству фильмов для взрослых. Право на показ и распространение режиссер пытался получить с 1999 года.

Есть предположение о том, что Прянишников даже написал диссертацию по порнографии — «Культурно-историческое и социально-правовое поля эротики и порнографии (общее и особенное)», — в которой утверждал, что различий между эротикой и порнографией нет. Однако неизвестно, была ли работа защищена.

Порно с видом на Медного всадника

В России есть много порнорежиссеров, но немногие из них смогли добиться такой известности, как Прянишников. И дело не в том, что кто-то снимает лучше, а кто-то хуже (или, по крайней мере, не только в этом).

Прянишников умудрился заснять эротические сцены для своих фильмов рядом с «Медным всадником», на фоне Спаса на Крови, на Аничковом мосту, у знаменитых атлантов Эрмитажа, на крейсере «Аврора» и во многих других исторических местах Санкт-Петербурга. При этом в 2003 году Прянишников баллотировался на пост губернатора Петербурга. Он был автором таких хитов российского порномира, как «Школьница», «Ночной позор», сериал «Белые ночи» и многих других.

Из-за смелости выбора локаций для съемок у Сергея Прянишникова было несколько громких судов — с Министерством культуры РФ и Федеральной налоговой службой.

Фильмы вне закона

Но главное, роковое для Прянишникова дело, не было связано с Петербургом. Его пытались привлечь за распространение порнографии в 2003 году. Из-за того, что он фигурировал в уголовном деле, ему отказались выдавать лицензию на производство и распространение фильмов для взрослых.

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Так закончилась его карьера в российской порноиндустрии. Однако все понимали, что этот бизнес не умрет. Сам Прянишников говорил, что с уходом его компании придут пираты.

Кроме того, ситуацию сильно осложняла законодательная база РФ, касающаяся фильмов с рейтингом «18+». «Сейчас сложилась, в общем, смешная ситуация: российские законодатели хотели ограничить детям доступ к определенной информации, а сделали это со взрослыми. Можно сказать, что сегодня почти вся эротическая продукция на территории РФ запрещена», — говорил Прянишников изданию «Сеанс» в 2012 году.

Теперь ЕСПЧ признал, что решения сначала петербургского суда, а затем и арбитражного суда Москвы были незаконными и нарушали статью о свободе выражения мнения 10-й Европейской конвенции о защите прав человека.

Прянишников не требовал возмещения какого-либо ущерба от Российской Федерации в своем иске в ЕСПЧ. Он рассказал «Фонтанке», что решение ЕСПЧ сегодня для него не имеет значения. «Результат, которого, по моему мнению, следовало ожидать. Конечно, получил моральное удовлетворение. Но все это могло быть раньше», — сказал он.

Сейчас Прянишников занимается недвижимостью. Производство порнофильмов ему больше не интересно.