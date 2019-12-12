Пингвины оказались теми еще развратниками. Среди них нашли геев и проституток

Британский орнитолог Дуглас Рассел выпустил научную книгу о развратных сексуальных привычках пингвинов. За основу он взял запрещенный в эдвардианскую эпоху трактат зоолога-полярника Джорджа Моррея Левика. Из произведения следует, что птицам не чужды гомосексуализм, некрофилия и даже проституция.

Экспедиция Скотта

В начале прошлого века сразу две экспедиции отправились покорять Южный полюс Земли. Одну из них возглавлял норвежец Рауль Амундсен, сделавший ставку на ездовых собак и лыжи. Второй — англичанин Роберт Фалкон Скотт — выбрал мотосани и низкорослых пони. К сожалению, ни лошади, ни достижения научного прогрессе не выдержали сильных морозов. На пути назад в 1912 году экспедиция Скотта погибла.

В команде погибшего был врач и зоолог Джордж Мюррей Левик. Вместе с несколькими другими членами экспедиции он ожидал возвращения основной команды в хижине на побережье у мыса Адэр. Всю зиму мужчина изучал и описывал повадки пингвинов Адели. А вернувшись домой, ученый опубликовал заметки и стал признанным пионером исследования этих птиц.

Вот только часть, посвященную сексуальным утехам пернатых, ученый записал на греческом языке, чтобы понять ее смогли только высокообразованные люди того времени. Ни при жизни автора, ни еще много лет спустя трактат «Сексуальные привычки пингвинов Адели» так и не увидел света. Материал признали слишком шокирующим, и более 100 лет он пролежал под грифом «не для публикации», пишет The New York Times.

До 2012 года работа хранилась в архивах Музея естественной истории, а затем попала в руки директора Центра научной коммуникации Университета Отаго в Новой Зеландии Ллойда Спенсера Дэвиса, отмечает FoxNews. Он также посвятил жизнь изучению пингвинов и их сексуальных повадок.

Ох уж эти пингвины…

Дэвис считал, что он был первым, кто описал гомосексуальные отношения среди пернатых. Но оказалось, его опередили на несколько десятков лет. В трактате Левика содержатся сведения не только о гомосексуализме, но и о педофилии у этих птиц. Бывают у них и изнасилования, и даже групповое насилие.

Переработав заметки, он выпустил книгу «Полярный роман», в которой попытался объяснить некоторые поступки пингвинов-развратников. Частично текст его книги перекликается со статьей, опубликованной несколько лет назад в журнале Polar Record.

В частности, Левик описал случаи некрофилии среди пингвинов. По мнению Дэвиса, это явление не то, что мы обычно под ним подразумеваем. Просто некоторые самки замерзают в определенных позах, вызывающих у самцов сексуальное возбуждение. В пылу страсти они путают живую птичку с мертвой. Примерно так же можно объяснить наличие пингвинов-геев, то есть, возможно, гомосексуальные «браки» происходят из-за ошибочной идентичности.

Как оказалось, пернатым красоткам не чужды быстрые свидания, «разводки» кавалеров и даже проституция. Дело в том, что этот вид пингвинов строит гнезда из камней. Которых, как вы понимаете, в Антарктиде немного. Самки вынуждены спариваться с чужаками, чтобы получить вожделенный камешек. Некоторые особо хитрые самки соблазняют самцов, а получив камень, быстренько убегают, не ублажив кавалера.