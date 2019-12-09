Пилотов на всех не хватит. Через два-три года Россию ждет авиационный кризис

Через два-три года российские авиакомпании могут столкнуться с дефицитом летчиков. В ближайшие 10 лет он составит 550-600 человек. Произойдет это из-за того, что пожилые уйдут на пенсию, а молодых на всех перевозчиков не хватит. И летать будет некому. Есть ли выход из такой ситуации и чем чреват дефицит — в материале «360».

Сейчас в гражданской авиации работают 3850 летчиков в возрасте 50-60 лет. Как рассказал «Известиям» глава профсоюза летного состава (ПЛС) Мирослав Бойчук в ближайшие два-четыре года они начнут уходить на пенсию и отрасль ощутит нехватку кадров.

Сейчас российские летные училища и институты выпускают приблизительно 730 пилотов в год. По данным Росавиации, к 2022-му потребность в пилотах вырастет до 873 человек. Чтобы нивелировать разрыв между уходящими и приходящими кадрами, те же три-четыре года назад нужно было увеличить ежегодный набор на 20-30 курсантов, но этого не сделали.

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Глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев пояснил, что в училищах не хватает пилотов-инструкторов. Их средняя зарплата 60-70 тысяч рублей, в то время как в авиакомпаниях можно получать до 300 тысяч рублей. Также, по его мнению, нужно задействовать для обучения негосударственные авиационные учебные центры (АУЦ), где сейчас в основном готовят летчиков для авиации общего назначения.

В ПЛС в свою очередь предложили освобождать выпускников от службы в армии, создавая новые и расширяя старые военные учебные центры, эффективнее использовать возрастные кадры и поднять зарплаты инструкторам. Эти идеи поддерживают в Минтрансе и Росавиации.

Мигранты не помогут

В беседе с «360» глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев уточнил, что, если со вторыми пилотами ситуация пока складывается относительно нормально, то дефицит командиров воздушных судов уже существует. Кроме того, начались проблемы с выпуском курсантов авиационных учебных заведений. Пройдя положенный теоретический курс, они не могут получить налет, чтобы закончить обучение, получить документы и устроиться на работу.

Последнее особенно остро ощущается в вертолетной отрасли. Поступление свежих кадров в компании почти прекратилось. С учетом выхода на пенсию возрастных летчиков оставшимся, уверен эксперт, придется «летать за себя и за того парня». Это неблагоприятно скажется на здоровье пилотов, помешает их «летному долголетию» и может создать кризис.

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«Дефицит летного и технического состава существует в мировой гражданской авиации. С учетом того, что границ для рынка труда практически не существует, возникла масштабная конкуренция за специалистов. Отток квалифицированных пилотов в Юго-Восточную Азию, страны Персидского залива подрывает нашу гражданскую авиацию», — рассказал Пантелеев.

Независимый авиаэксперт Дмитрий Адамидов высказанные ранее опасения разделил. Помимо других причин, кадровый голод подхлестнет рост азиатского рынка авиаперевозок, куда активно переманивают российских пилотов. Приглашения же на работу летчиков, например, из стран СНГ, проблемы, по его мнению, не решит.

«Их привлекают, но идет конкуренция. Китай и страны Юго-Восточной Азии сейчас активно расширяют свой флот. Азия — самый расширяющийся рынок в ближайшие 15-20 лет», — отметил он.

Безопасность полетов

Адамидов не исключил, что при остром дефиците опытных пилотов за штурвалы могут посадить специалистов, подготовленных слабо.

«И будут у нас ЧП не только с маршрутками в некоторых городах, но и в небе. Потому что самолет не может стоять на земле, это невыгодно. Поэтому безопасность полетов может упасть», — подчеркнул эксперт.

Олег Пантелеев с этим мнением не согласился. 10-15 лет назад по итогам расследования авиапроисшествий периодически вскрывались факты фальсификации документов летного состава. Доходило до того, что за штурвалом могли сидеть люди вообще без летной подготовки, купившие себе дипломы. Сейчас, уверен он, такого быть не может: деятельность АУЦ «изучается буквально под микроскопом».

«Количество проверок, степень контроля и его жесткость превышают все разумные пределы. Поэтому негосударственных АУЦ осталось очень мало и вносить существенный вклад в подготовку летного персонала они уже не в состоянии. Из-за некоторых нечистых на руку граждан целый пласт учебных заведений был уничтожен, в том числе легальных», — пояснил Пантелеев.

Есть решение

Чтобы избежать кризиса в сфере гражданской авиации, необходимо в корне устранить проблему. В частности, снизить требования к состоянию здоровья курсантов. В России они гораздо выше, чем в ЕС, Северной Америке. Из-за этого количество желающих стать пилотами сильно ограничивается.

«Нужно, чтобы система подготовки летных кадров работала без сбоев. Чтобы средств, которые выделяются на финансирование учебных заведений, хватало на адекватную зарплату инструкторскому составу и поддержку в летной годности парка учебных самолетов», — добавил Пантелеев.

Кроме того, убежден он, нужно открывать новые частные АУЦ и вводить платные места вдобавок к бюджетным в государственных авиационных учебных центрах. Обучение летчиков — процесс очень дорогостоящий, но некоторые выпускники устраиваются на работу в коммерческую авиацию или вообще не в летную отрасль. Если же курсанту придется брать образовательный кредит, он будет заинтересован в том, чтобы повышать квалификацию, двигаться по карьерной лестнице.